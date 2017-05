Tatt i samme fotoboks tre dager på rad!

I tunneler er det fort gjort å gi litt for mye gass. Men å bli tatt tre dager på rad av samme fotoboks er litt i overkant. Særlig siden farten økte for hver gang ... Illustrasjonsfoto

Det gjelder å være årvåken når du kjører bil. Hvis du vil unngå bot, gjelder det ekstra på strekninger med automatisk kontroll.

En sogning på tur mellom Førde og Florø tenker nok fortsatt på hvordan det var mulig å bli tatt tre ganger på tre dager i samme fotoboks.

Særlig siden det skjedde på nytt uka etter, også!

Økende fart

Det var i Naustdalstunnelen mellom Førde og Florø at den fartsglade sjåføren ble knipset, skriver Sogn Avis.

Første gang på kvelden 2. september. Da gikk det i 94 km/t i 80-sonen. Dagene etter, lørdag 3. september, passerte han samme fotoboks på omtrent samme tidspunkt som kvelden før. Denne gangen gikk det unna i 107 km/t.

Hviledagen ble heller ikke noe unntak. Sogningen var på tur søndag 4. september og kjørte gjennom Naustdalstunnelen nok en gang. Denne gangen på ettermiddag – og med stadig økende fart. Denne gangen ble han målt til 118 km/t.

Uka etter

Etter en slik trippel-knipsing tre dager på rad, skulle en kanskje tro at han var veldig forsiktig etterpå.

Men morgenen 11. september blinket det på nytt. Farten ble målt til 92 km/t.

Totalt ble regningen for fartsovertredelsene på solide 14.500 kroner. Men enda mer svir det nok at den ene målingen førte til at førerkortet blir inndratt i fire måneder, ifølge Sogn Avis.

