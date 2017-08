Takler strømnettet at alle skal ha elbil?

I 2025 skal alle nye biler som selges i Norge være elektriske, og innen 2030 kan det være én million elbiler i Norge.

Spørsmålet mange stiller seg for tiden er om strømnettet takler denne overgangen.

Mye tyder på at svaret på det er nei.

Får ikke lov å installere rask elbillader

Side3 har den siste tiden fått flere meldinger om elbileiere som sliter med å få lov til å installere hjemmeladere som overgår 16 eller 20 ampere hjemme eller på hytta.

Til sammenligning trenger de kraftigste veggladerene Tesla tilbyr 48A eller 72A for å gi full effekt - mens det normale er opp mot 32A.

Årsaken er at det ikke er nok tilgjengelig nok kapasitet i strømnettet i lokalområdet til at det er mulig å installere full effekt uten dyre oppgraderinger.



Hjemmeladere er noe norske myndigheter anbefaler for å redusere brannrisikoen spesielt i eldre hus, og som ikke minst gir betydelig raskere lading enn fra en vanlig stikkontakt.

Uten en slik lader kan en bli sittende igjen med en splitter ny elbil som tar et døgn eller mer å lade opp.

Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

- Ved lading hjemme eller på hytta er 16A nok for de fleste, men likevel kan det være en del utfordringer. Effekttilgangen er en utfordring, og det er en en utfordring som er generell, sier Christina Bu i Elbilforeningen til Side3.

Problemer for vanlige hus og hytter



At det er vanskelig å installere ladere i borettslag på grunn av dårlig strømnett er kjent, men også på hytte- og boligfelt er det en utfordringen at kapasiteten på strømnettet inn i området er for dårlig. Selv på helt nye byggefelt kommer det meldinger om at en ikke har hensyntatt behovet for skikkelig ladeinfrastruktur.



Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, bekrefter problemstillingen.

- Skagerak Nett har ikke hatt store utfordringer med dette, men utfordringen er relevant da det selvsagt i enkelte områder kan være kapasitetsproblemer. For Skageraks del vil dette kunne inntre i områder med fritidsboliger, men også i grisgrendte strøk enkelte steder. Til nå har vi greid å levere på de forespørslene som har kommet, sier Omnes til Side3.

De har nå bedt om melding fra installatører om alle nye strømuttak større enn 20A for å kunne få oversikt over ladepunkter og store belastninger i nettet.

- Problem for flere enn dem med elbil



Bu i Elbilforeningen understreker at dette er en bredere utfordring enn man kan tro.

- De som ikke har elbil vil også ha installert lader mange steder fordi det gjøre det enklere å selge bolig. I Oslo er det for eksempel opp mot 50 prosent av markedet som nå er ladbart - enten ren elbil eller ladbar hybrid - og da er det et stort del av markedet som etterspør lademulighet på det nye stedet de skal bo.

Strømselskapene har plikt på å bygge ut den effekten som trengs, men noen må ta den kostnaden.

- Hvis det for eksempel er et område der man bygger et bygg til, så er det jo sånn at den siste må betale for økt behov, sier hun.

Ny teknologi kan løse utfordringen



- Men det er viktig å få med seg at elbilen vil kunne ha en viktig verdi for å ta effekttoppene - som er utfordringen som gjør at man må bygge mer. Én ting er at man kan styre ladingen til det tidspunktet hvor det er mye effekt tilgjengelig i nettet, og det andre er at man kan ha bygge ut Vehicle-to-grid-løsninger der batteriene i elbilen bidrar med strøm, sier Christina.

Også Omnes i Skagerak tror ny teknologi vil gjøre at utfordringen ikke vil øke fremover.

- Trolig vil det utvikles intelligente ladesystemer som også kan koordinere ladingen i et område, slik at ikke alle biler lader samtidig. På den måten kan man sørge for god utnyttelse av strømnettet, og dermed holde kostnadene til oppgradering nede, sier han.

- Elbil hjemme er langtidslading

Informasjonssjef Morten Scahu i Hafslund Nett forteller at dette er en problemstilling de stadig står overfor, men at det primært er snakk om når det skal oppgraderes til lademuligheter i parkeringshus.

- Når man legger opp til lademulighet for alle parkeringsplasser, begynner effektbehovet å bli vesentlig, sier Scahu, og sier at det i slike situasjoner kan utløse behov for både nye transformatorer og graving av kabler.

- Vi leverer det kundene ber om, men hvis det ikke er ledig kapasitet i nettet kan det utløse et anleggsbidrag for utbygger, sier han.

Prisen for slikt kan variere voldsomt.

- Det avhenger av hva som må gjøres, og ikke minst hvor mye som graves og hvor det må graves. Skal man grave i en gate i Oslo koster det 5-6000 kroner per meter, er det på et jorde i Nittedal er det 400 kroner per meter.

Men han sier at mange overvurderer hvor mye strøm som trengs for en elbil:

- Når slike prosjekter dukker opp, kommer det ofte forespørsel om effektbehov som er langt over det som er nødvendig. Mange leverandører på markedet i dag tilbyr laststyringssystemer som styrer strømmen i slike ladesystemer, og da krever det langt færre amper enn mange tror.

- Vår anbefaling er at man først undersøker hva slags ledig kapasitet det er i området en skal bygge ut, ikke planlegge for mer enn man trenger.

Vil ikke ha kraftige ladere i privathus



- Men la oss si at jeg vil ha en 72A lader på et boligfelt i Akershus. Går det greit?

- Nei. For det første vil nok overspenningsvernet til anlegget da slå ut. Elbillading hjemme er langtidslading, og da snakker vi 8-10 timer. Hurtiglading gjøres på ladestasjoner. Skal du legge opp ny kurs i et privat bolig så anbefales det at en bygger en 20A-kurs og at belastningen ikke overstiger 16A.

16A utgjør 3,6 kW - noe som betyr at et tomt 60 kWh elbilbatteri lades opp på rundt 16 timer.