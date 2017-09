Styreleder Takeshi Uchiyamada forklarer hvorfor Toyota ikke har én eneste elbil på markedet

Motorgiganten Toyota ligger utvilsomt etter resten av bilindustrien når det gjelder rene elbiler.

I enkelte markeder var SUV-en Rav4 tilgjengelig som elbil i samarbeid med Tesla, men den er nå avviklet. Toyota har flere ikke-ladbare hybdrider på markedet samt hydrogenbilen Mirai, men mangler i dag en ren elbil.

Prisvinnende artikkel: Pris vs. rekkevidde: Så langt går alle elbilene på markedet i Norge

En elbil med toyotalogoen er heller ikke like om hjørnet. Den første vil tidligst være på markedet i 2020.

Så hvorfor har Toyota, som med Prius i sin tid var pionerer for grønn teknologi, falt så langt bak?

Toyotas styreleder Takeshi Uchiyamada var primus motor bak nettopp Prius. Til CNBC forteller han hvorfor selskapet sitter på gjerdet når det gjelder elbiler.

- Jeg må få si med en gang at vi ikke er i mot elbiler. Men for at elbiler skal få en lang rekkevidde må de lastes full av batterier som tar betydelig med tid å lade. Levetiden på batterier er også en utfordring.

Som en følge av nye lover og regler i land som Kina og USA som fremmer elbiler, mener Uchiyamada at bilprodusenter risikerer å gå konkurs dersom de ikke lager elbiler.

- Toyota er ikke noe unntak, men vi er skeptiske til at det vil komme et raskt skifte til rene elbiler på grunn av spørsmålene rundt brukervennligheten.

Med andre ord mener Toyota at batteriteknologien ikke er der den bør være, og avventer mer krevende reguleringer før de selv investerer i elbiler på dette tidspunktet.