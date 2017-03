Stopper stadig flere miljøsvindlere på vei inn i Norge

Boksen koster bare et par hundrelapper på nettet.

Statens Vegvesens kontrollører på Svinesund har den siste uken avslørt rundt 20 tungbilførere som de mener har drevet med bevisst manipulering av bilenes utslippsdata.

– Dette er først og fremst skadelig for miljøet. I tillegg er det ødeleggende for alle de aktørene i transportbransjen som følger reglene. Vi kan ikke sitte å se på at dette skjer, sier fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød, i en pressemelding.

Sist søndag avslørte hans kolleger sju miljøsvindlere i løpet av ett skift på Svinesund kontrollstasjon.

Store summer

Svindelen foregår ved at små svarte bokser blir koblet til bilenes styringsenheter. Boksene inneholder elektronikk som overstyrer varslinger fra bilens styringsenhet og som kutter rensingen av eksosen.

– Ved å koble til en sånn boks forsvinner varsellampene som viser at eksosen ikke blir renset lenger. Mens det kanskje ville kostet opp mot 100.000 kroner å få fikset eksosanlegget på verksted, koster en slik boks bare et par hundre kroner på nettet. Her er det med andre ord store summer å spare, forteller Øyvind Grotterød.

Jukser med renseprosessen

Siden 2005 har EU-reglene for utslipp av skadelige nitrogenoksider (NOx) fra tungbiler blitt strengere og strengere. Det er disse partiklene som gjør at eksos fra dieselmotorer gir ekstra stor lokal forurensing.

Eksosen renses i en kjemisk prosess i eksosanlegget ved hjelp av stoffet AdBlue. Tilførselen av AdBlue fører til en vesentlig reduksjon av partikkelutslippene fra en dieselmotor. Føreren får beskjed via varsellamper på dashbordet hvis bilen går tom for AdBlue eller hvis det oppstår feil i eksosanlegget.

– De rundt 20 førerne vi har avslørt de siste sju dagene har bevisst ignorert disse varslene og heller koblet på en billig boks som manipulerer systemet. Det ødelegger for miljøet og bransjen som helhet. Vi kommer til å fortsette med å jobbe for å få avslørt de som holder på med dette, sier Øyvind Grotterød.

