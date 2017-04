Spionbilder viser neste generasjon Nissan Leaf

NISSAN IDS: Nissan viste fram konseptet IDS på motormessen i Geneve i 2016. Konseptet representerer Nissans visjon for sine framtidige elektriske og selvkjørende biler. Det kan ganske riktig se ut til at nye Nissan Leaf henter opp designelementer fra IDS-konseptet.

Elbilen Nissan Leaf kom til Norge i 2011, og ble umiddelbart en suksess. Det kjører om lag 25.000 Nissan Leaf på norske veier, som dermed er Norges bestselgende elbil.

Ved overgangen fra 2015 til 2016 kom Nissan med en oppgradert modell. Produsenten økte batterikapasiteten fra 24 til 30 kWh, mens bilens omdiskuterte utseende forble stort sett uendret.

Det har Nissan planer om å gjøre noe med.

Nissan LEAF next-gen: New photos of heavily camouflaged prototype emerge in Germany https://t.co/AdIoNoYp1E pic.twitter.com/S8gvi5cSnH — Electrek.Co (@ElectrekCo) April 10, 2017

En testmodell av neste generasjon Nissan Leaf har dukket opp i Tyskland.

Til tross for tung kamuflasje kan vi se at neste Nissan Leaf får et oppdatert og mer moderne design.

Med konkurranse fra Opel Ampera-e, Tesla Model 3 og Renault Zoe 40 kWh, later det til at Nissan går for et mer sporty design med bredere skuldre og skrånende tak.

Det forventes at nye Nissan Leaf tar opp designspråket Vmotion, med blant annet de boomerangformede lyktene. Bildene tyder også på at neste generasjon Leaf får betydelig mer plass i bagasjerommet.

DESIGNSPRÅK: Nissan har utviklet designspråket Vmotion som grunnlag for sine nye modeller.

En annen viktig ting neste generasjon vil få betydelig mer av, er rekkevidde.

Nissans elbilsjef Kazuo Yajima bekreftet i 2016 at neste generasjon Nissan Leaf blir utstyrt med en batteripakke på 60 kWh. Det bør gi en rekkevidde tilsvarende Opels Ampera-e på rundt 35 mil per lading.

Vi forventer også at prisen på nye Nissan Leaf vil ligge rundt 300.000 kroner.

Nissan planlegger å avduke den nye modellen i september 2017, og forteller at bilen vil være i salg kort tid etter.

Hele galleriet med spionbilder finner du her.



2017 blir et svært spennende år i elbilmarkedet, med lanseringen av både Opel Ampera-e og Teslas folkemodell Model 3.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er det så langt i 2017 førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 8564 personbiler med nullutslipp, det er 894 flere enn i samme periode i fjor.