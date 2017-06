Solvik-Olsen hudfletter Ap etter E6-vedtak

Tidligere denne uken kunne Side3 skrive om hvordan Stange kommune har skapt problemer for regjeringens nye prestigeselskap Nye Veier under utbygging av nye E6 sør for Hamar.

Nye Veier ønsket å endre en gammel plan for et kryss på nye E6, men Stange kommune sa blankt nei til endringene, blant annet fordi de ikke ønsket å forholde seg til ny informasjon fra veiselskapet.

Alle sier de vil kutte kostnader



Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er kraftig irritert på Arbeiderpartiet som han mener nå sier én ting, men gjør noe helt annet.

For rett før Ap satt ned foten for effektivisering av E6-utbyggingen i Stange, snakket partiet varmt om effektivisering av veiutbygging.

Jeg er egentlig stolt over å bli kalt Harry Potter – han er en av mine helter Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet har lagt frem et alternativ til Nasjonal Transportplan der de legger til en rekke nye veiprosjekter. Disse finansierer Ap ved å budsjettere med effektivisere infrastrukturutbyggingen gjennom tiltak en tror vil komme i fremtiden. Nøyaktig hva disse tiltakene er, er uklart, og i Stortinget sa Jonas Gahr Støre at han var stolt over å bli kalt «Harry Potter» som tryller frem penger.

- Bruker 70 millioner helt unødvendig



Solvik-Olsen mener Arbeiderpartiet snubler ved første korsvei:

- Jeg har jobbet målrettet for å redusere kostnadsveksten i infrastrukturprosjekt. Vi gjør endringer i måten vi planlegger og bygger vei. Nye kontraktsstrategier, involvere entreprenørene tettere, mer langsiktig budsjettering, mer bruk av statlig plan. Det er noen av våre tiltak. Nye Veier er et viktig redskap for å oppnå målsetningen om å bygge bedre vei, raskere og billigere, sier Solvik-Olsen til Side3.

- Derfor er det nedslående at Arbeiderpartiet og Senterpartiet kjemper imot, spesielt siden de ikke har noen alternative forslag eller løsninger. De stemte imot veireformen i Stortinget, og nå ser vi at de også stikker kjepper i hjulene lokalt. Det betyr at samfunnet bruker 70 millioner kroner unødvendig – penger vi i stedet burde brukt til å bygge mer vei for, eller bedre sykkelveier, eller vedlikeholde nedslitte fylkesveier. Nå bruker Ap/Sp sin lokale makt til å bruke pengene på egen prestisje.

- Jeg vil derfor utfordre Arbeiderpartiet til å tenke seg om to ganger. I Stortinget forrige uke hevdet Ap og Støre at de ville lete etter nye løsninger for å kutte kostnader. Nesten som med magi forutsetter Ap til og med ekstraordinære kostnadskutt for å finansiere flere nye veiprosjekt. Men nå ser vi at de snubler ved første anledning, ved at de fordyrer et veiprosjekt med 70 millioner kroner. De svekker trafikksikkerheten, de bygger ned dyrket mark, de øker miljøutslipp. Dersom AP mener de skal kunne finne nye løsninger for kostnadskutt, så må de i det minste forholde seg til ny informasjon i enkeltprosjekter, sier Solvik-Olsen til Side3.

Han sier at vedtaket er et godt eksempel på hvorfor regjeringen planlegger å bruke statlig planregulering langt oftere.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen.

Ap frikjenner kommunen



Ap transportpolitiske talsmann Eirik Sivertsen avviser kritikken fra Solvik-Olsen:

- Etter fire år med Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister har kostnadene steget med 40 prosent på veiprosjekter og 30 prosent på jernbaneprosjekter. Han har derfor svært liten troverdighet når det gjelder styring og kostnadskontroll i samferdselssektoren. Arbeiderpartiet har en plan for å få ned kostnadene, sier Sivertsen.

Kostnadsveksten har vært kraftig på veiutbygging i mange år. Det handler både om vekst i rene byggekostnader, men også utvidelse av prosjekter med standardøkning som drar opp kostnadene fra tidligere estimater.

- I denne saken kan statsråden ikke ha satt seg godt nok inn i fakta. Det er blant annet på grunn av at Nye Veier ikke i tilstrekkelig grad har gitt dokumentasjon av vurderinger og konsekvenser i forbindelse med trafikksikkerhet, at flertallet i kommunestyret fulgte administrasjonens og rådmannens anbefaling. Jeg merker meg også at regjeringens egen representant, fylkesmannen, langt på vei støtter kommunens betraktninger. Min erfaring er at norske kommuner er konstruktive og løsningsorienterte, men da må de også få skikkelige beslutningsgrunnlag og tilstrekkelig tid til å behandle saker, sier Sivertsen.