Solvik-Olsen godkjenner at dieselbiler skal betale mye mer i bomringen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gjort det til sin sak å redusere bompengene, men åpner nå både for rushtidsavgift og ekstra avgift for dieselbiler i bomringene i byene.

Oslo kommune og regjeringen har i lang tid vært i krangel om innføring av såkalte miljødifferensierte takster i bomringen, og mulighet for rushtidsavgift.

Loven har nemlig satt en stopper for ønsket om at blant annet dieselbiler skal betale mer i bompenger enn andre typer biler.

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg har i lang tid ligget i konflikt med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om miljødifferensiering av bompenger. Nå har hun fått fullt gjennomslag.

Vekt, tid og miljø kan bestemme



Men nå har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gitt etter for press. Samtidig som han legger frem Nasjonal transportplan onsdag, har han også sendt et lovforslag til Stortinget der det åpnes for at de store byene i praksis kan sette bompengene sine som de vil.

Ut frå behova kan det fastsetjast takstar som er basert på køyretøya si vekt, påverkar val av reisemiddel, varierer ut frå tida på døgnet, varierer ut frå dei ulike køyretøya sine miljøeigenskapar eller liknande. Lovforslag

Pengene som samles inn kan ifølge lovforslaget brukes på kollektivtrafikken.

Gir etter for press



Både i selve proposisjonen som sendes til Stortinget, og i en kort pressemelding, gir samferdselsministeren klart uttrykk for at en gjør dette på grunn av press:

Slik blir bompengesatsene i Oslo.

– Vi gjennomfører endringer i lovverket i tråd med føringer fra Stortinget og ønskene fra de store byene. Endringene i regelverket åpner for at bomtakstene kan differensieres basert på kjøretøyenes miljøegenskaper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dette betyr i praksis at det snart vil innføres nye bomtakster i Oslo, der dieselbiler betaler 5 kroner mer som en vanlig grunntakst - og at det blir 10 kroner ekstra for alle i rushtiden.

I tillegg kommer trolig unntakstakster på dager med høy luftforurensning.

