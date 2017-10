Slurver du med bilstellet kan det koste deg mange tusenlapper

Er du en av dem som aldri "har tid" til å vaske eller støvsuge bilen? Gir blaffen i polering og fiksing av steinsprutskader og riper?

Da får du betalt for slurvet når bilen skal byttes inn:

Å la bilen gå for lut og kaldt vann er en svært dårlig ide. En bilforhandler som får inn en nedgriset bil som knapt ser ut til å ha vært vasket siden den ble levert for noen år siden, trekker kraftig ned på innbytteprisen.

Minst 20.000 lavere pris

Slurvet straffes med i alle fall 20.000 kroner lavere pris enn en tilsvarende godt vedlikeholdt bil, sier Kjell Rese, direktør bruktbil i Bertel O. Steen Detalj, som styrer alle Bertel O. Steens egeneide forhandlere.

Kjell Rese er ekspert på bruktbilsalg.

Denne forhandlerkjeden omsetter årlig rundt 14.000 brukte biler, og ser litt av hvert komme inn.

– De fleste bilene vi får i innbytte er rimelig bra vedlikeholdt, men vi ser også alt for mange som ikke er det. Dette koster bileierene mye penger - jo mer vi må gjøre for å få bilen i presentabel stand igjen, jo dyrere blir det, understreker Rese.

Tilleggsfaktura

I dag er stadig flere biler leaset, men utfallet blir det samme her. En leasingbil som leveres inn etter tre år og ser ut som et grisehus, risikerer en velvoksen tilleggsfaktura for å få alt på stell igjen før den skal selges videre.

Har kunden attpåtil hoppet over service, blir det enda verre.

– Det er mye lettere å strekke seg litt lenger for å få til en handel med kunder som leverer en rengjort og godt vedlikeholdt bil, understreker bilmegler Anders Ruud.

