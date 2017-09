Slik starter VW en elbil-revolusjon

(Broom): Volkswagen har tradisjon for å vise frem sine viktigste nyheter dagen før Frankfurt-utstillingen åpner. Deres Group Night er derfor en viktig happening i Frankfurt.

Brooms team var til stede der i går kveld og fikk med seg en av årets aller viktigste nyheter.

Elbil-konseptet I.D. CROZZ II fikk nemlig sin verdenspremiere på arrangementet. Og her handler det ikke bare om én bil. Nå vet vi mer om Volkswagens elektriske planer de kommende årene. Det er ikke småtterier!

Blanding av SUV og sportsbil

I løpet av de neste åtte årene skal konsernet rulle ut 50 rene elbiler og 30 ladbare hybrider. I 2025 regner man med at hver fjerde solgte bil fra VW er en elbil.

Dette starter med tre nye elbiler i 2020. I.D. CROZZ II er en blanding av SUV og coupé, og har nå blitt ytterligere utviklet i retning av en produksjonsbil sammenlignet med I.D. CROZZ-konseptet som ble vist frem i Shanghai tidligere i år.

Både foran og bak på I.D. CROZZ II er det gjort designendringer som gjør den nærmere en produksjonsbil. Det iøynefallende designet på LED-lysene i fronten viser også veien mot en produksjonsmodell, og skaper samtidig en lett gjenkjennelig lyssignatur.

Her er de tre første bilene ut i VWs gigant-satsing. I 2020 vil Volkswagen lansere både den kompakte I.D. i Golf-segmentet og I.D. CROZZ i SUV-segmentet. I tillegg I.D. BUZZ (midten) i 2022

Selvkjørende

Også på innsiden har man videreutviklet konseptet. «Open Space»-tankegangen gir stor innvendig plass og en veldig fleksibel seteløsning. Ved å fjerne B-stolpene kan de store dørene åpnes vidt – noe som gjør det enkelt å få plass til selv store gjenstander som sykler i bilen.

Clean Air-systemet Volkswagen har utviklet sørger for at man alltid har ren luft inne i bilen – uavhengig av luften på utsiden. Ved hjelp av skjermene i bilen kan man overvåke luftkvaliteten og statusen på systemet.

I.D. CROZZ II er også utstyrt med en helt ny stemmeassistent som lar deg åpne og lukke dørene ved hjelp av stemmekommandoer. Det er også mulig å aktivere og deaktivere den selvkjørende I.D. Pilot-teknologien ved hjelp av stemmestyringen.

Minimalistisk interiør så langt, her blir det nok endringer.

500 kilometer rekkevidde

Med elektrisk 4MOTION firehjulsdriftsystemet klarer den seg like godt utenfor veien som i bygatene. Bilen har en elmotor på hver aksel, og en ”elektrisk mellomaksel” sørger for å fordele kreftene mellom akslene. SUVen yter 225 kW (306 hk) og har en toppfart på 180 km/t. Rekkevidden er på hele 500 kilometer per lading (NEDC). Ved å bruke hurtiglading kan man lade batteriet opp til 80% på kun 30 minutter.

Løsningen med et batteri midt i bilen og en elmotor ved hver aksel sørger for optimal vektfordeling. Det gjør at I.D. CROZZ II har kjøreegenskaper som kan sammenlignes med en Golf GTI. For å få til dette har man blant annet tatt i bruk elektronisk styrte dempere, et nytt multilink-system bak og nyutviklede MacPherson-dempere.

I.D.CROZZ blir i praksis en crossover, med høy sittestilling.

Folkevogn-bussen

I 2020 vil Volkswagen lansere både den kompakte I.D. i Golf-segmentet og I.D. CROZZ i SUV-segmentet. I tillegg vil Volkswagen lansere I.D. BUZZ i 2022 – en nytolkning av den legendariske Volkswagen-bussen tyskerne liker å kalle ”Bulli”.

Alle de tre I.D.-modellene deler den helt nye helelektriske plattformen og et moderne designspråk. Andre kjennetegn er nullutslippsrekkevidde på inntil 600 kilometer, god plass, kompakte utvendige mål og digitalisering av kontroller.

Konseptversjonen vises med bare fire seter. Her er det nok ikke umulig at vi også får en versjon med sju.

