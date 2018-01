Slik sikrer du bilen mot kulda

1. Vask frontruten (også på innsiden)

Sjekk om vindusviskerne dine er gode nok og sjekk at alle lysene (nær- og langlys) fungerer. Husk at mørkere dager og lav sol øker kravene til god sikt.

2. Har du motorvarmer? Bruk den!

Det gjør at bilen starter lettere, motoren slites mindre og slipper ut mindre avgasser, du bruker mindre drivstoff og skåner dermed også miljøet for utslipp. Har du ikke motorvarmer? Vurder å skaffe deg en. Dette kan som oftest bestilles som ekstrautstyr som ettermonteres. Ferdig montert motorvarmer koster normalt mellom 5000 og 7000 kroner.

3. Sjekk frostvæsken

Denne sørger for at kjølesystemet ikke fryser til is. Fryser frostvæsken grunnet feil blandingsforhold kan vitale deler i motoren, som radiator og vannpumpe, sprekke. Skaden skjer normalt sett når bilen står parkert, og man merker ikke noe til det før man starter bilen. Du kan selv sjekke at det er nok væske på tanken, men for å sjekke hvor kalde dager kjølevæsken tåler er det best å kontakte bensinstasjon eller verksted.

4. Vask bilen jevnlig

Gjør dette gjennom høsten og vinteren, men unngå å vaske den på dager med minusgrader.

5. Skaff deg en silikonstift

Bruk denne på gummilistene etter at du har vasket bilen. Dette finner du på bensinstasjonen eller i bilrekvisitabutikker.

6. Tape over nøkkelhull når bilen vaskes

All tape fungerer, poenget er bare at det skal være tett slik at vann ikke renner fritt inn i dørlåsen og fryser til is på kalde dager.

7. Bytt pollenfilter én gang i året

Et tett filter påvirker varmeanlegget. Du kan bytte filter selv, men det kan være greit å la ansatte på en bensinstasjon eller bilverksted gjøre denne jobben.

8. Skaff deg en låsolje

Smør alle låser med denne, så unngår du å låse deg ute av bilen. Låsolje finner du på bensinstasjonen eller i bilrekvisitabutikker.

9. Unngå tette dreneringshull

Løv og annen skitt legger seg i disse og tetter til. Dette skjer gjerne over tid, men er typisk verre om høsten. Tette dreneringshull kan føre til at vann renner inn i elektroniske komponenter i motorrommet, som igjen kan gjøre at styreenheter kortslutter. Derfor kan det være en god ide å unngå å parkere under eller rett ved løvtrær når bladene faller.

10. Rydd bilen for løse gjenstander

Dette gjelder selvsagt hele året. Om uhellet skulle være ute vil du ikke ha gjenstander som flyr gjennom luften.

11. Polér bilen før veiene saltes

Dette kan hjelpe til så din bil ikke tar skade. Dette kan du gjøre selv, eller du kan levere bilen til et firma som ordner det for deg. Det finnes mange aktører i markedet, og en slik jobb koster stort sett mellom 1000 og 3000 kroner.

Kilde: Frende Forsikring