Slik finner du bilens virkelige årsmodell

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny ! En liten hilsen fra Sørlandet ! Var ute for noe underlig her om dagen , vi er et pensjonistpar som har en relativ nyere Yaris hybrid som vi vil bytte inn i en ny bil , men et annet merke.

Da vi bestilte Yarisen på høsten (september) i 2012, måtte vi vente til ute i november samme år, den ble da registrert i 2012, men selgeren bekreftet at dette er en 2013-modell.

Her kommer det underlige , salgssjefen for det andre merket spurte når den ble registrert. Når vi sier 2012,sier han at det er en 2012-modell. Har bilbransjen noe å rydde opp i her eller? Imøteser med glede ditt svar.