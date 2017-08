Slik endte langturen med Tesla Model X

Tesla er den første bilprodusenten i verden som har en helelektrisk SUV med tilhengerfeste, Model X.

Akkurat hengerfeste er spesielt populært i Norge, og et viktig argument for at enda flere tenker at elbil kan være et fullgodt alternativ til diesel- og bensinbiler.

Bjørn Nyland (38), eller "Tesla-Bjørn" som han er bedre kjent som, er en av dem som har kjørt lengst med Model X.

På kort tid har han rukket å legge bak seg over 100.000 kilometer.

Bjørn Nyland var glad da bilen endelig hadde fått kommet seg til ladestasjonen. Det gikk tre timer fra bilen stoppet til den fikk koblet seg til superladestasjonen.

Stoppet plutselig

På en tur fra Elverum til Alvdal i Hermark gikk det imidlertid ikke så bra.

- Bilen viste fortsatt at den hadde 14 kilometer igjen av rekkevidden, da den plutselig stoppet – 7 kilometer fra nærmeste superladestasjon, forteller Nyland.

På akkurat denne turen hadde han med seg tilhenger.

Han tror bilen viste feil rekkevidde fordi BMS (battery management systemet), som styrer batteriet, var slått ut.

- Det kan skyldes at vi hadde en rekke oppladinger på superladestasjoner rundt om i Europa tidligere i sommer, forklarer Model X-eieren.

Fikk ikke tauet

- Den raskeste løsningen på problemet er å få bilen tauet av en annen bil. Men fordi parkeringsbremsen ikke ville slippe måtte jeg ringe etter veihjelp, forteller Nyland.