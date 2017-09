Slik avslører de bilnyheten Volvo XC40

Senere denne måneden skal Volvo vise sin nye XC40 for aller første gang.

Den vil bli en svært viktig bil for svenskene de kommende årene. XC40 er deres første kompakte SUV, og samtidig første bil ut i det som skal bli en hel serie av mindre biler. 40-serien er basert på en helt ny bilplattform som Volvo har utviklet sammen med sin kinesiske eier, Geely.

Det er naturligvis ikke tilfeldig at de starter med SUV her. Det er nemlig biltypen som vokser mest i salg verden rundt, og Volvo har ambisjoner om å ta sin del av denne kaka.

Går nye veier

I forkant av lanseringen har Volvo dryppet endel informasjon om bilen. Blant annet bildet du ser over, som viser systemet for parkeringsassistanse.

Det gir oss også et tydelig inntrykk av designet på bilen. Etter dette bildet å dømme blir den svært lik konseptversjonen som ble vist første gang i fjor og som vakte stor oppsikt.

Her viser Volvo nemlig at de er villig til å gå nye veier på design. Ut fra dette vil XC40 bli et solid brudd med tradisjonene deres, samtidig som den vil skille seg markant fra storebrødrene XC60 og XC90.

XC40 byr på noe nytt fra Volvo når det gjelder design. Dette er konseptmodellen, mye tyder på at den er svært lik produksjonsklar bil.

Smart interiør

Samtidig får den mye av den samme teknologien som allerede er på plass i de større modellene. Det betyr at XC40 blant annet får sikkerhets og styreassistansefunksjoner som Volvos semi-autonome Pilot Assist-system, seneste generasjonen City Safety, Run-off Road protection, Cross Traffic Alert med autobrems og et 360-graders kamera som gjør det enklere å parkere på trange parkeringsplasser.

Volvo har også jobbet mye med interiøret i bilen. Svenskene erklærer like godt at det nå skal være slutt på et problem som bilførere rundt om i verden har måttet slite med – nemlig manglende oppbevaringsplass inne i bilen.

I utviklingen av XC40 skal kundeforskningsteam hos Volvo ha brukt mye tid på å finne ut hvordan byboere rundt om i verden bruker bilen daglig, og – enda viktigere – hvordan de oppbevarer tingene sine i bilen. Kundene har også blitt spurt om hvilke forbedringer de ønsker seg innvendig i bilen.

Slik teaser Volvo sin nye XC40, samtidig får vi et inntrykk av dashborddesignet på bilen:

Avdukes i Milano

For eksempel har designerne valgt å gjøre noe helt nytt for å få bedre oppbevaringsplass i dørene i XC40. Ved å flytte høyttalerne fra dørene og utvikle verdens første luftventilerte subwoofer montert på dashbordet, har Volvo fått nok plass i dørene til en bærbar PC og et nettbrett, eller et par vannflasker.

XC40 skal altså avdukes nå i september. Presse fra hele verden vil være til stede i Milano, 21. september. Dit er også Broom invitert og vi lover solid dekning av nykommeren når vi kommer så langt.

