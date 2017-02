Skrekkvideo: Se forskjellen på ny og gammel bil

Det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP ble grunnlagt i 1997.

Målsetningen var å sette fokus på kollisjonssikkerheten i nye biler – og gjennom offentliggjøringen av disse testene tvinge bilprodusentene til å gjøre bilene sikrere.

Det har de så absolutt lyktes med. Euro NCAP har forlengst blitt fasiten på kollisjonstester i vår del av verden. Full score og fem stjerner er viktig for bilprodusentene som ofte bruker dette i sin markesføring. I motsatt ende: Dårlig score hos Euro NCAP er noe som fort skaper mye negativ PR.

Store mangler

Hele 1.800 biler har bokstavelig talt møtt veggen hos krasjtest-instituttet siden starten- De har en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder kroner.

Euro NCAPs egne beregninger viser at minst 78.000 liv er blitt spart, siden de startet testene sine.

De første testene de gjorde, viste at en rekke personbiler hadde store mangler i sikkerhetskonstruksjonene. Men her skjedde det raskt en holdningsendring hos bilprodusentene. De studerte Euro NCAPs tester, mange brukte dem også aktivt under utviklingen av nye biler.

ENORM FORSKJELL: Begge bilene krasjer inn i hindringen i 62 km/t. Men skaden på bilene varierer enormt.

Ny elbil skuffet i krasjtest

Enorm forskjell

I forbindelse med at de feirer 20 år, har Euro NCAP sendt ut en video der de sammenligner to konkrete krasjtester.

Denne viser den enorme forskjellen på to biler testet med 20 års mellomrom, Rover 100 og Honda Jazz.

Begge er småbiler, begge møter hindringen i 64 km/t – men der stopper likhetene.

Se selv i videoen øverst i saken.

Så enkelt finner du ut hvor sikker din bil er:

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Vegvesenet advarer: Firma kan ha solgt trafikkfarlige bruktb...

Volvo XC90 T8: Kjører luksus-SUV - og sparer mye penger

Ford GT: Slik tar et folkelig merke innersvingen på superbil...

NAF: Derfor bør du IKKE parkere med fronten inn