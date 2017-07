Skal du kjøpe en slik versting-SUV, bør du tenke deg om

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Er det noen som har litt erfaring og info angående Audi Q7 V12? Jeg vurderer å kjøpe en slik bil. Det er en 2009-modell, med pris på ca 650.000 kroner og med rundt 130.000 kilometer på telleren.

Jeg ønsker både plusser og minuser angående denne, hvem kan hjelpe meg?

Mvh

Ivar

Heisann Ivar!

Det må jeg si, dette var ingen vanlig SUV, akkurat. Første generasjon Q7 leveres jo med en rekke motoralternativer. Men den du vurderer er det råeste. Tenk å ha en familiebil med V12-motor under panseret!

Audi Q7 er en svært romslig og praktisk SUV – med god framkommelighet.

Jeg skjønner at det kan være fristende. Q7 er jo også en praktisk og romslig bil, som også er tilgjengelig med sju seter. Dessuten har den et solid 4x4-system og mulighet til å heve understellet for å gi ekstra bakkeklaring.

På veien er den solid, trygg og komfortabel, og generelt er det rapportert om få store "gjenganger" problemer.

Lite å utsette på den så langt, med andre ord.

Absurd motor

Det vanlige er jo enten en dieselmotor på 240 hk, eller fra faceliften i 2010 245 hk. Særlig den siste passer bilen godt, uten at den blir noen racer akkurat.

I tillegg kan du blant annet få en V8 dieselmotor på 326 eller 340 hk.

V12-utgaven byr imidlertid på 500 hk og et dreiemoment på 1.000 Nm! Det er absurd mye krutt for en SUV. Dette var verdens første tolv sylindrede dieselmotor, og Q7 V12 var verdens kraftigste serieproduserte SUV med dieselmotor i 2009.

0-100 km/t leveres på sportsbilaktige 5,5 sekunder.

Med det vanvittige skyvet denne bilen byr på, er det sikkert morsomt å gi bilen ved siden av deg en overraskelse ut av lyskrysset. Og hvis du er av den typen: Godt egnet som en ren provokasjon mot et visst miljøparti ...

Brutalt verditap

I utgangspunktet er jo rundt 650.000 kroner veldig mye for en 2009-modell Q7. Men husk at akkurat denne modellen kostet 2,6-2,8 millioner kroner ferdig utstyrt i 2009. Q7 V12 var rett og slett en av de dyreste modellene med fire ringer i grillen.

V12-modellen har litt annen styling på fangerne, matt aludekor på speilhusene, LED-markeringslys foran og to ovale enderør bak.

Så her har det vært et verditap på rundt 260.000 kroner hvert år i åtte år ... Auda, det merkes!

Det verste tapet er med andre ord tatt. Men jeg vil nok tro at det skal ytterligere ned i tiden framover. Diesel blir jo ikke akkurat spådd en lysende framtid.

Og de fleste Q7-kjøperne er nok ute etter mer folkelig motorisering.

Dyr i drift

Ikke er den billig i drift heller, slik andre dieselbiler gjerne er. Snittforbruket er oppgitt til 1,13 l/mil, i praksis er det nok betydelig høyere.

Vær også obs på at deler kan bli kostbart. V12-erne har for eksempel keramiske bremser, og det er vel og bra så lenge de ikke må byttes. Men må de det, snakker vi priser som et middels nasjonalbudsjett.

Servicer og reperasjoner blir også ekstra dyrt på en V12-motor. Her kan det være lurt å sjekke litt priser før en bestiller time.

Forsikringen kommer heller ikke til å bli snau med 500 hk.

Med andre ord: Ta deg en god runde i tenkeboksen og gå eventuelt inn i kjøpet av en slik bil med åpne øyne.

Her kan du forresten se vår bruktbilguide på Audi Q7, der det også står litt mer om generelle ting du bør se opp for på disse bilene.

Lykke til med beslutningen!

