Servostyring: Slurver du her kan det bli veldig dyrt

Har du merket at det har blitt tyngre å svinge? Eller lugger det i rattet? Da er sjansen stor for at servostyringen trenger påfyll eller skift av olje.

– De færreste er klar over at også servostyringen på biler har en egen oljebeholder. Servo-oljen skiftes ikke på vanlige servicer, og mange oppdager oljemangel eller lekkasje i servostyringen først etter at det er er for sent, sier Stephen Slommerud i Relekta.

Relekta leverer reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksteder og industribedrifter.

Opp mot 20.000 kroner

– Kjører man lenge med for lite servoolje, kan selve oljepumpen skjære seg. I verste fall kan tannstangen gå i stykker, og da blir det fort kostbart, sier Slommerud, i en pressemelding.

Etterstad Bilverksted får inn 50-60 biler med servoproblemer i året.

– Hadde bileierne vært mer oppmerksomme, og byttet olje oftere, kunne flere skader vært unngått, sier daglig leder, Jonas Elmas på Etterstad Bilverksted.

Som oftest er det servopumpen som må byttes eller lekkasjer som må utbedres. Det koster fort 8.000-9.000 kroner.

– De dyreste reparasjonene skyldes at selve tannstangen må byttes, og det kan komme på 10.000-20.000 kroner, sier han.

Krever kunnskap

Alle biler i dag er utstyrt med servostyring. Servoen fungerer som en ekstern kraftkilde som hjelper til med å manøvreringen. Når man vrir på rattet, sendes det signaler til motoren som setter i gang en pumpe. Pumpen skaper et trykk som gjør at det blir lett å svinge hjulene.

– Opplever man at bilen er tungstyrt og at det lugger i rattet, eller det kommer hvining fra servoen når rattet vris om, bør man oppsøke et verksted, sier Stephen Slommerud i Relekta.

Slommerud anbefaler ikke folk å skifte servoolje eller reparere lekkasjer selv, med mindre man har god kunnskap om bilmotorer.