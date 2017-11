Se Koenigsegg Agera RS slå en 80 år gammel fartsrekord

Det hører virkelig til sjeldenhetene at en fartsrekord for bil står i over 80 år. Med den rivende utviklingen bilbransjen har sett de siste 20 årene, har man stadig hevet listen.

Men Rudolf Caracciolas prestasjon 28. januar 1938 er det ingen som har klart å rokke. Det handler om hvor høy snittfart man klarer å holde over en strekning på 1000 meter.

Caracciola kjørte den gangen en Mercedes W125, som var spesielt bygget for nettopp en slik rekord. Han ble målt til vanvittige 432,7 km/t. For 80 år siden!

Men nå er det altså slutt.

Fire verdensrekorder

Den svenske superbilprodusenten, Koenigsegg har endelig klart å slå den.

De klokket inn en hastighet på 445,54 km/t. Altså litt over 12 km/t raskere enn den gamle rekorden til Caracciola.

Men Koenigsegg ga seg ikke der. Mens de var i gang, tok i samme slengen FIRE verdensrekorder til!

Bak rattet satt deres testsjåfør, eller kanskje pilot er mer riktig å si i dette tilfellet, Niklas Lilja. Han er åpenbart utstyrt med cojones store som kokosnøtter, og er ikke redd for å gi jernet i hastigheter der du har null sjans hvis det smeller.