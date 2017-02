Se hva som dukket opp i en parkeringskjeller i Trondheim

GODT KAMUFLERT og ute på test: Denne nyheten kom en våken Broom-leser over i Trondheim.

Nå er vintertestingen av nye bilmodeller i gang for fullt.

En rekke bilprodusenter gjør dette i vår del av verden. Sverige er en yndet destinasjon for mange – men det er også flere som kommer til Norge for å gjøre tester.

Enten det er snakk om rene vintertester, eller det er teknologi eller tekniske løsninger som skal settes på praktiske prøver.

Vil være anonym

Dette gjøres som regel så diskret som mulig. Bilene er kamuflerte og sjåførene har klare instrukser om å unngå kameralinsene i så stor grad som mulig.

Men det er ikke alltid de lykkes med det. Bilene du kan se på disse bildene ble knipset av en våken Broom-leser, i et garasjeanlegg tilknyttet et hotell i Trondheim.

Fotografen vil være anonym, men forteller at det ikke var noe problem å få tatt bildene. Bilene var ikke under noen form for oppsyn, der de sto parkert tett inntil veggen.