MARKANT FORSKJELL: Grafen til venstre viser hvordan TØI ser for seg at bilsalget vil utvikle seg om dagens trend i bilsalget fortsetter. Grafen til høyre viser hva de tror vil skje hvis politikerne når sine mål. Så radikalt må bilsalget i Norge endre seg Forbrukerne må tvinges til å gjøre noe helt annet enn de ville gjort.

Transportøkonomisk institutt (TØI) la onsdag frem nye beregninger for hva som må til for å nå politikernes mål i elbil- og klimadebatten på et møte i regi av NAF. Alt tyder nemlig på at det nå vil vedtas at nær 100 prosent av nye personbiler skal være såkalte nullutslippsbiler - altså elbiler og hydrogenbiler - innen 2025. Les også: Aldri før har du kunnet få bedre biler - men bør du styre langt unna?

Ladbare hybrider ser dermed ut til å få relativt kort levetid i Norge. Det er derimot noen skjær i sjøen, som at EØS-regelverk trolig vil gjøre det umulig for Norge å forby bensin- og dieselbiler. Dermed må folk i praksis tvinges til å unngå disse bilene ved hjelp av avgifter. TØI har ikke sett på hvilke virkemidler som må til for å nå målene, og påpeker at det er store usikkerhetsmomenter rundt teknologi- og prisutviklingen. TØI-forsker Lasse Fridstrøm sier at de ikke nødvendigvis tror at målet om 100 prosent nullutslippsbiler i 2025 er sannsynlig, og at de har mer tro på 2030. Men om man skulle klare det, eller nærmere bestemt oppnå rundt 98 prosent nullutslippsbiler fra 2025, ser en for seg at fremtidens bilsalg vil se omtrent slik ut:

TØI-forsker Lasse Fridstrøm presenterer sine nye tall.

Legg merke til at TØI ikke har noe tro på en merkbar hydrogenandel før vi nærmer oss 2030, og at elbilsalget dermed ligger an til å bli fullstendig dominerende. Nordmenn tror ikke på Norges fremste klimasatsing Langt unna nullutslipp for bilparken At nye biler skal være nullutslipp innen 2025, betyr derimot ikke at personbilparken vil være noe i nærheten av nullutslipp. Norske biler har i snitt rundt 18 års levetid, og med sine mest optimistiske anslag tror ikke TØI at fosilbilene vil være ute før vi har passert 2050. - Kjøretøysparken er en treg masse, og det tar lang tid å gjøre noe med dette, sier Fridstrøm.

Slik ser TØI-forsker Lasse Fridstrøm for seg at andelen nullutslippsbiler vil øke over tid om politikerne når sine mål.

Varebiler og lastebiler vanskeligere

Det er derimot tegn som tyder på at nullutslippsbiler faktisk vil kunne være bedre og billigere alternativer innen 2025. En rekke av verdens største bilprodusenter hevder nå at elbilene vil være konkurransedyktige mot rene fossilbiler tidlig på 2020-tallet. Det betyr at de vil være bedre og billigere, selv uten avgiftsfordeler. Les også: VW: - Elbiler vil koste like mye som vanlige biler om fire år - og være bedre

For varebiler og særlig tungtransporten ser det derimot ikke fullt så lyst ut. TØI tror derfor ikke man vil kunne halvere utslippene fra veitrafikken i 2030, selv med politikernes mest ambisiøse mål.