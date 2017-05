Så mye sparer du ved å kjøre elbil på langtur

Side3 gjennomførte nylig en langtur frem og tilbake mellom Oslo og Bergen med den nye elbilen Opel Ampera-e. Turen viste seg å ta praktisk talt identisk tid, sammenlignet med om vi hadde tatt turen med en vanlig bensinbil som ikke er avhengig av

Langtest: Vi kjørte elbilen alle snakker om fra Oslo til Bergen. I parkeringshuset kom overraskelsene

I kjølvannet av saken har vi fått en lang rekke spørsmål om hva elbilkjøring betyr i kroner og øre per kilometer.

Dette er et spørsmål som det ikke er helt enkelt å svare på, siden det kommer helt an på hvordan du regner. Opplysningsrådet for Veitrafikken gjennomfører hvert et år som viser at de totale kostnadene ved bilhold er typisk 3-12 kroner per kilometer du kjører - avhengig av hva slags bil du kjører, hvor langt du kjører og hvor mye du bruker bomringer.

En del av disse kostnadene påløper uansett hvis du først har kjøpt en bil. Deler av verditapet, alternativ inntekt på penger, årsavgift, deler av forsikringen, EU-kontroll og lignende kommer du deg ikke utenom.

Men hvis vi isolerer oss til udiskutable direkte kostnader, drivstoff og bompenger, kan det være lettere å gi et estimat.

Bompenger

Kjører man Oslo til Bergen via rv 7, må man foreløpig betale i fem bomstasjoner den ene veien og seks tilbake. Årsaken til forskjellen er at du slipper å betale på vei ut av byene, mens det er to på vei inn til Oslo og én på vei inn til Bergen.

Totalkostnaden er 325 kroner den ene veien og 357 kroner den andre veien. Nesten halvparten av bompengene går i bomstasjonen over Hardangerbrua, der det koster 150 kroner hver vei.