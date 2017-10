Så mye dyrere blir Tesla Model S og Model X i regjeringens forslag

Svært mange nordmenn kjøper i disse dager Teslas elbiler Model S og Model X. I september 2017 ble det solgt rekordmange 2004 nye biler fra den amerikanske elbilprodusenten i Norge.

Men også Tesla har en viss leveringstid, en bestilling på ny bil i dag kan fort bety levering i januar 2018.

Da risikerer kjøperne at bilen blir mellom 10.000 og 100.000 kroner dyrere enn da den ble bestilt.

Regjeringen foreslår å avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler og hydrogenbiler, men gi vektfradrag til elbiler på linje med ladbare hybridbiler.

Samtidig skal satsen i vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent.

Det betyr at en elbil på 1600 kg, skal betale avgift som om den veier 1232 kg (1600*0,77).

Forslaget innebærer at kun de tyngste elbilene med vekt over to tonn får engangsavgift. De aller fleste elbiler vil da være fritatt for engangsavgift, men ikke Model S og Model X.

Regjeringen har gitt følgende eksempler på hvordan engangsavgiften blir for elbiler over to tonn:

Egenvekt Engangsavgift* 2000 kg 0 kroner 2250 kg 35.900 kroner 2500 kg 82.800 kroner

* I tillegg kommer vrakpantavgift på 2400 kroner som inngår i engangsavgiften og betales for alle biler.

Men hva vil den faktiske økte avgiften bli for Teslas to premiummodeller?

Så høy avgift får Teslas modeller



Utregningen for avgift er svært innviklet, men Side3s regnestykke viser at engangsavgiften vil bli som følger for Model S og Model X:

Egenvekt Engangsavgift* Tesla Model S 75D - 2109 kg

9371 kroner

Tesla Model S 100D - 2187 kg 24.020 kroner Tesla Model X 75D - 2439 kg 71.346 kroner Tesla Model X P100D - 2572 kg 96.324 kroner



* Prisen på Teslaene inkluderer vrakpantavgiften, så disse summene representerer den faktiske prisøkningen dersom forslaget går gjennom.



Ladbare hybrider vil også bli dyrere. Les mer om det her.

Det er for tidlig å slå fast om vektkomponenten blir vedtatt eller om Stortinget settet foten ned. Forslaget har så langt møtt tung motbør fra NAF, Bellona, Zero og Elbilforeningen.



Elbilmarkedet har likevel blitt mye mer uforutsigbart. Og én gruppe kan ha grunn til å glede seg stort, mener bilekspert Vegard Møller Johnsen i Broom.

– Det er klart at de som allerede har kjøpt Tesla kan komme til å le hele veien til banken nå. Bilene deres kan over natten bli mer verdt, det er ikke ofte det skjer med brukte biler! Mange av dem har nok også vært veldig bevisste på at dette en dag kunne skje, og sikret seg biler før endringene kom, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

