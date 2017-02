Så lite koster Mercedes ML og BMW X5 etter 10 år

X5 og ML markerte starten på premium-SUV-eventyret til henholdsvis BMW og Mercedes.

Formelen satt imidlertid ikke helt på første forsøk. Begge modellene er preget av en rekke feil og kostbare reparasjoner, hovedsaklig knyttet til 4x4-system, girkasser, turbo og det elektriske.

Det kan derfor være dyre biler å eie. Men så kom andre generasjon av storselgerne.

Her traff både Mercedes og BMW blinken. Det gjør at du her kan få virkelig flotte og solide SUV-er til en gunstig pris – til tross for at bilene er blitt 10 år gamle.

Inngangsbilletten starter faktisk bare på litt over 250.000 kroner, mens nyprisen på disse fort bikket millionen!

Dette kan være full krise på fire hjul!