Så lett kan en stropp øke sikkerheten i bilen

Å pakke påskebagasjen smart og forsvarlig, er viktig når man skal legge ut på tur.

Pakkingen av feriebagasjen begynner hjemme. De fleste kan kjenne seg igjen i at man tar med seg mer enn man har behov for. Men det oppdager en først når ferien er over.

– Tenk gjennom hva du faktisk trenger å ha med på ferien. Som regel klarer du deg med mindre enn du tror, mener Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Sikre lasten

Noe av det viktigste når bagasjen skal pakkes i bilen er å sikre lasten med stropper og ikke ha harde gjenstander løst inne i bilkupeen.

– De fleste nyere biler har festepunkter for stropper i bagasjerommet. Bruk dem for å sikre lasten med stropper eller nett, rådgir Sødal.

Ved en bråstopp eller kollisjon kommer løse gjenstander med en kraft tilsvarende mange ganger gjenstandens vekt.

Livsfarlig lesebrett

Tester NAF har gjennomført viser at løse gjenstander kan være livsfarlige i en kollisjon eller ved en bråstopp.

– Et lesebrett som veier rundt en halv kilo kommer med en kraft tilsvarende 12 kilo ved en bråstopp i 50 kilometer i timen, advarer Sødal, i en pressemelding.

Inne i kupeen skal det kun være myke gjenstander, men aller helst bør bagasjen man har med få plass i bagasjerom og takboks.

I bagasjerommet skal den tyngste bagasjen nederst og lengst inn mot seteryggen slik at den ikke beveger seg i en bråstopp.

– Bruk stroppene

Det er også viktig å huske at takboksen ikke tåler ubegrenset med vekt. Det er tre ting som må sjekkes:

Hvor mye vekt taket på bilen tåler

Hvor mye vekt takstativene tåler

Hvor mye vekt takboksen tåler

– Det er den laveste maksvekten av disse tre du skal styre etter, sier Sødal. - Og bruk takboksen til ski og klær, og husk å stroppe fast lasten også her, fortsetter han.

Oppfører seg annerledes

Når du har pakket bilen forsvarlig å fint, skal du være klar over at bilen blir tyngre med bagasjen og dermed vil oppføre seg annerledes på veien. Det er viktig å ikke legge i vei i vanlig tempo.

– Avpass farten når bilen er lastet med folk og bagasje. Da blir det en fin tur til påskefjellet, avslutter Sødal.

