Så langt kan du kjøre når denne lampen kommer på

Hvis du har bil, har du sannsynligvis gjort det noen ganger du også: Fortsatt å kjøre en god stund etter at varsellampen for lite drivstoff har kommet på.

Kanskje er målet å komme helt hjem, eller kanskje leter du etter en bensinstasjon som krever minst mulig omvei før du er ute på veien igjen. Tøyer du denne strikken for langt, er det imidlertid ingen bønn. Da blir du til slutt stående i veikanten, med tom tank.

Dette er dagene det er billigst å fylle tanken

Svaret finnes

Men hvor langt kan du egentlig kjøre etter at lampen først begynner å lyse. Det finnes det faktisk ikke noe entydig svar på:

– Nei, dette varierer fra bil til bil, det mest vanlige er et sted mellom fem og ti liter. Det tilsvarer da normalt sett syv til 12 mil. Det er altså ingen akutt krise når lampen kommer på, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Nøyaktig hvor mange liter det er igjen når lampen kommer på, er det heldigvis enkelt å finne ut av. Dette står nemlig i bilens instruksjonsbok.

– Noen regler bør man faktisk følge

DTE-visning

– Det er også viktig å huske at bensinmåleren ikke er noe eksakt presisjonsinstrument. Selv har jeg en litt iboende angst for lysende bensinlamper etter at jeg for en del år siden hadde en Volvo som var litt ustabil i så måte. Den var slik at når lampen begynte å blinke, så stoppet den – garantert – innen fire minutter. Det ble et par turer langs landeveien med bensinkanna inntil jeg lærte dette, forteller Benny.

Et annet viktig hjelpemiddel de fleste nyere biler nå er utstyrt med, er en egen visning av hvor mye rekkevidde du har igjen. Ofte er det her et bensinpumpe-symbol, så står det et antall kilometer til høyre for dette. I noen biler er dette merket med DTE, det står for Distance To Empty.

NY VISNING: Denne visningen begynner å bli svært vanlig i nyere biler. Her anslår bilen at du har 140 kilometer igjen til tanken er tom.

Fylt feil? Slik unngår du kjemperegning

Skader det motoren?

– Dette er et veldig bra hjelpemiddel. Men når du kommer under en viss rekkevidde, for eksempel 30 kilometer, forsvinner som regel denne visningen. Det er nok for at folk ikke skal stole blindt på dette heller. En ting er i alle fall sikkert: Når rekkevidde-visningen forsvinner, begynner det virkelig å haste med å finne en bensinstasjon, sier Benny.

– Men skader det motoren om man kjører den helt tom for drivstoff?

– Som hovedregel: Nei. Så fort du får fylt på bensin eller diesel igjen, skal alt være i orden. Men jeg anbefaler likevel ikke å gjøre dette. Det beste er å fylle i tiden. Eller hvis du er på kjøretur et sted hvor det er langt mellom bensinstasjonene: Å ha en reservekanne i bilen. Det er en enkel og effektiv forsikring mot å bli stående, avslutter Benny.

PS: Tom tank får altså sjelden andre konsekvenser enn at man må ta beina fatt eller haike til nærmeste bensinstasjon. Men gjør du dette på Autobahn i Tyskland, kan det bli dyrt. Der er det nemlig forbudt å gå tom for drivstoff og politiet bøtelegger bilister som bryter regelen.

Artikkelen er først publisert på broom.no.