Så langt går egentlig elbilene du kan kjøpe i dag

Side3 har tidligere skrevet om rekkevidden opp mot pris til norske elbiler.

Les også: Pris vs. rekkevidde: Så langt går alle elbilene på markedet i Norge

I saken nevnte vi at de offisielle rekkeviddetallene til bilene er langt på vei totalt urealistiske, fordi standarden EU har satt for rekkeviddetester (NEDC) på ingen måte stemmer med virkelig kjøring. Det er altfor lave hastigheter, ingen varme, ingen aircondition og ikke minst skjer det på høye temperaturer når batteriene er på sitt aller mest effektive.

Dette er et velkjent problem, og når Renault for eksempel snakker om rekkevidde på sin oppgraderte Zoe, er de nøye med å påpeke at «jo da, den er målt til 400 km, men på sommeren kan du regne med 300 km og på vinteren 200 km».

Rekkevidden er altså halvparten under norske forhold - noe Side3s egen rekkeviddetest har bekreftet.