Så enkelt skal de fjerne dugg og is fra frontruten

Volkswagen har kommet opp med ny teknologi som effektivt skal fjerne dugg og is.

Du har sikkert tenkt det du også når du har stått der med isskrapa (eller kanskje CD-coveret) på en kald vintermorgen:

Hvorfor er det ikke noen som har funnet opp en frontrute som blir kvitt is og dugg i en fei?

Én løsning har vi hatt i mange år, nemlig varmetråder i frontruta. Flere bilmerker har tilbudt dette. men det har likevel ikke blitt noen utbredt løsning. Blant annet skyldes nok det at disse varmetrådene kan være forstyrrende for sikten framover, særlig ved spesielle lysforhold.

Men nå kommer Volkswagen med teknologi som kan komme til å løse dette én gang for alle. De har utviklet en frontrute som uten synlige varmetråder kan få bort både dugg og is, svært effektivt.

LES OGSÅ: Så mye må du skrape for å slippe bot

Smart også på sommeren

Her handler det om et løvtynt lag av usynlig og strømledende materiale, som er støpt inn i den laminerte frontruten. Når dette aktiveres, skal det virke svært effektivt, og uten at det drar mye strøm.

Nederst på frontruten er det støpt inn kraftigere tråder, som varmer opp feltet under vindusviskerne, slik at de ikke fryser fast og kan brukes ved behov.

Den nye frontruten skal også ha klare fordeler på sommeren. Det samme materialet holder nemlig også varmen ute og skal kunne reflektere opptil 60 prosent av varmen utenfor. Det skal gi langt bedre varmedempende effekt enn dagens fargede ruter.

Sotete ruter foran: Nei, dette er ikke lov!

3.000 kroner ekstra

Og her snakker vi ikke om noe som ligger langt framme i tid. Nei, VW skal nå rulle ut den nye teknologien på modeller som Golf, Golf Sportvan, Tiguan, Passat og Sharan, over hele Europa.

Hjemme i Tyskland er det snakk om et pristillegg på dette på rundt 3.000 kroner. Det tror vi mange nordmenn vil synes er helt greit for å noe slikt på bilen sin.

PS: Så langt sier ikke VW noe om de vil tilby systemet andre steder enn på frontruten. Men i forhold til mulig sjenerende varmetråder er det kanskje ikke noen aktuell problemstilling med det første.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Ford GT: Slik tar et folkelig merke innersvingen på superbil...

Så smart skal VW fjerne dugg og is fra frontruten

Statens Vegvesen advarer: Mange bilverksteder driver ulovlig

Rekkevidde Opel Ampera-e: Den nye elbil-sensasjonen - så langt kjører den