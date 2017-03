Så enkelt sjekker du om bilen din er miljøversting

Vinterens dieselforbud i Oslo har også skapt stor debatt. Mange mener at personbilene har fått en ufortjent stor del av skylden for forurensning og dårlig luftkvalitet – mens andre mener det er bare rett og riktig at bileierne må ta både konsekvensene og regningen for utslippene sine.

EU-krav

Er du på bruktbiljakt og opptatt av miljø, er det naturligvis også noe det er smart å sjekke før du kjøper en bil. Her kan det nemlig være store forskjeller ute og gå.

– Ja, utslippene varierer mye mellom de ulike bilmodellene. Dessuten har det stor betydning hvor gammel bilen er, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

I 1992 innførte EU miljøkrav til biler, der de satte standarder bilprodusentene må følge. Det startet med Euro1, nå er vi oppe i Euro6.

Jeg er sikker på at nyndighetene vil gjøre det både vanskeligere og dyrere å kjøre eldre biler med høye utslipp. Differensiering av årsavgift er et opplagt virkemiddel her. Ulike priser i bomringen er et annet. Dessuten kommer tiltak som å nekte enkelte biler å kjøre inn i byer. Bilekspert Benny Christensen

Stenges ute av byene

– Dette har ført til en enorm utvikling rundt utslippene fra biler. Disse har gått kraftig ned. En bil fra 2000 vil i gjennomsnitt slippe ut langt mer enn en bil fra 2010. I september 2015 kom siste runde av oppdateringer, da fikk vi Euro6. Så for de miljøbevisste er det egentlig ganske enkelt: De bør kjøre så ny bil som mulig, sier Benny.

At eldre biler er miljø-verstinger, begynner også å gi seg utslag i egne regler for disse, flere steder i verden.

Her handler det blant annet om å nekte dem å kjøre inn i storbyer.

Vanskeligere og dyrere

Paris er blant byene som er langt fremme på dette området.

Broom-Benny tror vi vil få mange flere eksempler på det i årene som kommer:

– Myndighetene kan gjøre det både vanskeligere og dyrere å kjøre eldre biler med høye utslipp. Det er jeg også helt sikkert på at de kommer til å gjøre. Differensiering av årsavgift er et opplagt virkemiddel her. Ulike priser i bomringen er et annet. Dessuten kommer tiltak som å nekte enkelte biler å kjøre inn i byer. Man kan like det eller ikke, men jeg tror vi bare har sett starten på en utvikling som vil skyte fart de kommende årene, sier Benny.

Disse lastebilene renser faktisk luften

Artikkelen er først publisert på broom.no.



