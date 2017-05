Så billig får du elbil nå

Fra Reva til Tesla: Her er en guide til noen av de mest aktuelle, brukte elbilene tilgjengelig i Norge nå.

I EN KLASSE FOR SEG: Med mye innvendig plass, pent design og lang rekkevidde er Tesla Model S er en ettertraktet elbil i Norge. Brukt starter prisen i skrivende stund på drøyt 400.000 kroner.

Det er ikke bare blant nybilene det plutselig har dukket opp en masse alternativer for deg som vil ha elbil.

Bruktmarkedet er etterhvert også blitt rikt på valgmuligheter – i alle mulige prisklasser og størrelser.

Nå ligger det til enhver tid mellom 1700 og 2000 biler tilgjengelig.

Prisene starter på rundt 20.000 kroner. Mens de som virkelig har lyst til å dra på kan punge ut godt over millionen.

Ingen elbil gir deg mer for pengene

Vi har tatt en titt på hva som finnes:

På jakt etter en bitteliten elbil til å bruke i byen? Da kan denne bli din for 9500 kroner.

Lavpris

Om vi sorterer etter lavest pris, er det diverse Reva, Buddy og Think-modeller som dukker opp.

Designet her er akkurat det vi forbinder med første generasjon elbiler. Ikke direkte vakkert, for å være litt diplomatisk...

Utseendet var også noe av grunnen til at elbiler fikk mye tyn i starten. De så rett og slett ikke ut som vanlige biler.

For å holde nede vekt og by på nok rekkevidde, ble bilene dessuten veldig kompakte. Gjerne kun med to seter, og begrenset sikkerhet.

Klikk her for å se Norges billigste elbil

40.000-70.000 kroner

Legger du i litt mer, kan du få en langt nyere "bil" – nemlig Renault Twizy. Det er også en ganske sær skapning, og også denne har kun to seter. Men her står de etter hverandre, i stedet for ved siden av hverandre.

2012-modeller starter på rundt 40.000 kroner.

Legg på litt til, og du kan sikre deg et eksemplar av bilen som virkelig var med å starte elbileventyret i Norge: Mitsubishi i-Miev.

Her starter prisene på rundt under 70.000 kroner. Den aller mest solgte elbilen i verden, Nissan Leaf, blir din for drøyt 80.000 kroner og oppover.