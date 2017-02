Så billig blir Peugeot 5008 i Norge

Vi du ha diesel har du fire valg. Her tilbyr Peugeot 100 og 120 hestekrefter fra en 1,6-liter, eller 150 og 180 hestekrefter fra en 2-liter.

På motorsiden er utvalget rikelig. Vi snakker to bensinmotorer (1,2- eller 1,6-liter) med henholdsvis 130 og 165 hestekrefter.

Toppmodellen heter GT-line, og har et litt mer sporty utseende. Toppmodellen koster fra 472.000 kroner.

Praktisk

At Peugeot har lagt vekt på praktiske egenskaper, vises blant annet gjennom at det er, hold deg fast, 12 (!) ulike oppbevaringsrom og et bagasjerom på opptil 718 liter.

Legger du ned baksetene, øker volumet til knappe 2.000 liter.

Du kan også legge ned ryggen på passasjersetet foran – og får da 3,2 meter til rådighet i lengden.

Interiøret i 5008 er moderne og stilig. Peugeot insisterer på å ha instrumentene over rattet.

Ikke 4x4

Det mange nok vil reagere på, er at bilen ikke blir tilgjengelig med firehjulsdrift. Her kan en nok risikere å miste noen kunder.

Men både utvendig og innvendig design er spenstig. Peugeot tviholder på å legge instrumentene OVER rattet. Dette er noe vi har litt blandet erfaring med, men det løfter i alle fall viktig informasjon høyt opp i synsfeltet ditt.

Også dette bilmerket satser på SUV-er:

Priser Peugeot 5008 Diesel: 1,6-liter 100 hk: 322.000 kroner

1,6-liter 120 hk: 342.000 kroner

2-liter 150 hk: 402.000 kroner

2-liter 180 hk: 472.000 kroner Bensin: 1,2-liter 130 hk: 342.000 kroner

2-liter 165 hk: 412.000 kroner 5008 leveres i fire ulike utstyrsnivåer: Access, Active, Allure og GT Line

Vi skal kjøre 5008 i morgen

Peugeot 5008 er ment å være et alternativ både til de kompakte SUV-ene som har kommet i hopetall de siste årene – og de store-, dyre og mer prangende variantene.

Om dette stemmer, skal vi i løpet av kun kort tid finne ut. Vi er akkurat nå på vei til Portugal og Lisboa for å ta nykommeren nærmere i øyensyn og få lagt en god del mil bak oss på de portugisiske veiene.

Vårt førsteinntrykk av nye Peugeot 5008 får du derfor allerede i morgen her på Broom.no.

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Test Toyota C-HR: Dette er noe av det dristigste de har gjor...

Skoda Kodiaq Scout: Blir tøffere allerede før den kommer til...

2018 Volvo XC40: Denne skal komme på markedet i år

Mitsubishi: Dette blir en historisk SUV-satsning