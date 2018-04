Rekordhøy interesse for Porsche Mission E: – Sentralbordet er rødglødende

– Volum vi ikke er vant med

Det er åpenbart mange nordmenn som er lysten på å sikre seg en plass i køen. For allerede samme dag som nyheten ble sluppet, var sentralbordet hos Porsche Norge "rødglødende".

– Det er ganske heftige tilstander. Vi hadde allerede fredag ettermiddag over 1.500 personer som har betalt inn depositum. Det er selvsagt et volum som vi i Porsche Norge ikke er vant med, forteller administrerende direktør i Porsche Norge, Morten Scheel.

Administrerende direktør i Porsche Norge, Morten Scheel, gleder seg over responsen på den nye elbilen Mission E.

– Anerkjenner konseptet

Mange av kundene som har bestilt, er Porsche-kunder fra før.

– Det er veldig hyggelig å konstatere at kjernekunden anerkjenner konseptet som en ekte Porsche. Det kan jeg for øvrig love at den kommer til å levere på. Samtidig er det kult at elbilkonseptet gir mulighet til nye kunder å få realisert drømmen om å eie en Porsche, fortsetter Scheel.

Mye som ikke er avklart

Siden vi fortsatt bare har en konseptbil å forholde oss til, sier det seg selv at mye er usikkert med tanke på produksjonsmodellen.

Men ryktene vil ha det til at designet skal bli ganske likt, firehjulsdriften blir med videre – og effekt og rekkevidde er en god pekepinn på hva vi har i vente. Prisen er heller ikke klar, men vi bommer neppe mye hvis vi antyder fra rundt en million kroner.

Mission E vil naturligvis gå rett i strupen på Tesla Model S – som har sammenlignbar rekkevidde og effekt.

– Interessen for denne kommer til å bli historisk høy

Artikkelen er først publisert på broom.no.