Rekord-tap for Tesla

Klar tale: – Nå blir det et helvete

Må løse problemene

– Men har Tesla råd til dette?

– Ja, på kort sikt har de det. Det avgjørende blir at ikke aksjemarkedet mister troen på dem. Slik sett blir nok framleggingen av resultatet for fjerde kvartal enda viktigere enn dette for tredje. Fram til da må Tesla vise at de klarer å løse problemene, at produksjonen for alvor kommer i gang.

– Og så må de gradvis kutte underskuddene sine. Elon Musk er en rik mann og Tesla har fortsatt penger i banken. Men de har naturligvis ikke råd til å tape 5,5 milliarder i kvartalet over lang tid, sier Møller Johnsen.

Ny verden for Tesla

Tesla har altså flere hundre tusen bestillinger inne på Model 3. De er helt avhengig av å levere ut biler i betydelige antall for først dekke denne etterspørselen, så ha biler tilgjengelig for øvrige kunder.

Samtidig som dette skjer, er den øvrige bilbransjen i gang med en skikkelig elbil-offensiv. Med Model S og Model X hadde Tesla i praksis ingen konkurrenter. I løpet av 2018/2019 vil det bildet være totalt forandret. Det betyr en helt ny konkurransesituasjon for Tesla. De får ingen ting gratis – dermed er de også nødt til å levere på en helt annen måte enn de har gjort til nå.

