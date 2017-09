Rekkevidde og pris på elbil: Her får du den fulle oversikten

Så vil noen helt sikkert påpeke at de offisielle rekkeviddetallene ikke er direkte pålitelige, men det er foreløpig det mest sammenlignbare vi har. Franske biler testes ikke etter den mer realistiske amerikanske EPA-standarden, og den nye WLTP-testen som skal erstatte dagens NEDC-standard er foreløpig helt i startgropa.

Mest rekkevidde for pengene



Med et stadig bedre utbygget hurtigladernettverk, er det et åpent spørsmål om hvor viktig rekkevidden på nye elbiler kommer til å være fremover - men det er ingen tvil om at rekkevidde fortsatt er et av de viktigste momentene for en elbil. Selve batteriet er også kanskje det dyreste elementet i en elbil.

Hvis man kun skal kjøpe elbil ut fra hva som gir deg mest rekkevidde for pengene, viser Side3s oversikt at den nye generasjonen elbiler ganske enkelt utkonkurrerer de eldre modellene.