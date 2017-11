Rapport: - Selv i land med den mest skitne strømmen, er elbiler mer miljøvennlig

Tar livet av vanlig brukt argument

Et interessant poeng med rapporten, er at selv om den er krystallklar på at elbiler er å foretrekke i nær alle situasjoner, er ikke utslippene i forbindelse med fremstilling av diesel så ille som mange har hevdet.

Det er vanskelig å finne gode tall på hvor mye CO2-utslipp det er i forbindelse med raffinering av drivstoff. Flere har påstått at CO2-utslippene ved utvinning, fremstilling og transport (Well-to-tank) er omtrent like store som utslippene ved forbrenning.

Ifølge T&E-rapporten er derimot påslaget for denne delen bare rundt 16 prosent.

En lang rekke premisser



Når T&E sier at elbiler alltid er bedre, skal det påpekes at de ikke har sett på regnestykket fra de aller mest skitne kullkraftverkene spesielt - brunkullkraftverkene - men kun har sett på gjennomsnittet for landene. De har også regnet inn fremtidige forbedringer som kan komme i løpet av bilens levetid.

De verste kullkraftverkene i Europa har et utslipp på over 1200 gram CO2 per kWh generert, mens det høyeste snittallet i Europa ifølge rapporten er Polen med 650 gram.

Det er dermed fortsatt slik at elbiler er mer skitten om den går på den aller verste strømmen som leveres i markedet. Det betyr samtidig at elbiler har enorme fordeler av forbedringer i strømproduksjonen.

Rapporten gjennomfører også naturlig nok en del andre forutsetninger som kan, eller ikke kan, være riktig basert på hvilken elbil du velger. Blant annet forutsetter de at bilene skal gå 200.000 kilometer i løpet av sin levetid, og at halvparten av elbilene bytter ut batteripakken i løpet av den tiden.

Forskerne har også tatt høyde for at dieselbiler bruker 35 prosent mer drivstoff enn de offisielle tallene - totalt 162 gram CO2 per km, mens de mener en elbil bruker 0,2 kWh per kilometer.