Prissjokk på Opel Ampera-e: Øker med 45.000 kroner

Opel Ampera-e var bilen som virkelig skulle sparke igang elbilrevolusjonen med lang rekkevidde til en overkommelig pris.

Produktet har imponert, men det er liten trøst nå:

Opel øker prisen med 45.000 kroner, etter at bilen allerede har hatt et annonsert prishopp på 15.000 kroner fra nyttår.

Det betyr at startprisen på bilen er økt fra 290.000 til 350.000 kroner siden lanseringen i høst.

Gjelder for hele Europa



- Vi har gitt beskjed til forhandlerne om at prisen økes med 45.000 kroner. Det er ikke så hyggelig, men det er et resultat av at prisen fra GM til PSA har økt, sier informasjonssjef Stein Pettersen i Opel til Side3.

Tidligere i høst ble Opel solgt fra amerikanske GM til franske PSA - og Ampera-e er en bil som er produsert av GM i USA. Dermed har ikke Opel lenger noen kontroll over produksjon av bilen.

Gjelder for dem som allerede har tegnet kontrakt



Prishoppet er gjeldende for alle som allerede har tegnet kontrakt og som ikke får bilen sin før nyttår.

En prisøkning på rundt 20 prosent gjør at kundene som har tegnet kontrakt, får tilbud om å heve kontrakten om de ønsker det.

Stein Pettersen sier samtidig at de har én god nyhet: Alle kundene som allerede har bestilt får nå informasjon om når deres bil faktisk blir produsert. Det har så langt vært veldig usikkert for dem som allerede har tegnet kontrakt.

Det er nå i overkant av 4000 som har skrevet kontrakt, men som ennå ikke har fått bilen. Rundt 1000 biler er levert ut til kunder.

Superbilen som har blitt en skandale



Side3 har i lang tid sagt at Opel Ampera-e trolig er markedets beste bilkjøp, men den har samtidig vært beheftet med ekstrem usikkerhet etter salget av Opel.

Helt fra bilen formelt ble lansert i høst, var det klart at Ampera-e var langt, langt mer etterspurt enn Opel hadde sjans til å levere. Fra lansering ble det snakket om opp mot et års leveringstid, og siden har leveringstiden bare økt.