Prisen for Porsche Mission E starter rundt 86.000 dollar

Helt siden Porsche på tampen av 2015 bekreftet at konseptelbilen Mission E skulle settes i produksjon, har vi vært spente på å se hva luksusmerket ville få til.

Spesifikasjonene er ikke verst:

Under panseret skal det skjule seg en batteripakke på 440 kW som gir kraft til to elmotorer. Det utgjør 600 hestekrefter som fordeles til alle fire hjulene. Porsche Mission E har også firehjulsstyring. Doningen skal klare 0-100 km/t på under 3,5 sekunder, 0,8 sekunder raskere enn Tesla Model S 100D.

Konseptmodellen minner utseendemessig om en blanding av legendariske 911 og Porsche Panamera, og Porsche er selv opptatt av å understreke at også selskapets elbil vil være en umiskjennelig Porsche.

Vi har dermed forventet at Porsche Mission E også blir en svært kostbar elbil.

Men startprisen Porsche signaliserer er ikke fullstendig avskrekkende.