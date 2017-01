Pris vs. rekkevidde: Så langt går alle elbilene på markedet i Norge

Vi kan slå fast at elbilene har kommet for å bli, og den nye generasjonen av elbiler med betydelig lenger rekkevidde uten at det går nevneverdig ut over prisen, gjør at folk nå står i kø for å få de mest attraktive modellene.

Opel Ampera-e har nå rundt et års ventelister, og BMW opplevde en eksplosjon i nye i3 på veiene da de fikk sin oppgraderte modell.



En rekke nyheter



Men det finnes flere nyheter enn som så. Renault har kommet med en oppgradert versjon av Zoe, VW er i ferd med å slippe en oppgradert Golf. Hyundai har gjort sin inntreden på elbilmarkedet, Tesla har kommet med både en ny modell og ikke minst en ny billig-versjon av Model S.

Side3 har derfor laget en oversikt over alle de elbil-modellene som er registrert i databasen til Opplysningsrådet for Veitrafikken med en oppgitt rekkevidde (NEDC-standard) på over 150 km, og sammenliknet pris og rekkevidde.