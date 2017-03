Porsche tjener 146.000 kroner på hver bil de selger

I fjor solgte Porsche 238.000 biler, og endte opp med en profitt på 35 milliarder kroner (opp 14 prosent fra 2015). Det betyr at de tjente 146.000 kroner per bil! Det er ekstremt gode tall, og stiller de tyske premiumkonkurrentene fullstendig i skyggen.

Det er velkjent at profitten på små billige biler er liten, mens profitten på dyre biler er stor. Men også her varierer det mye.

911 vil nok aldri dø, men den vil aldri bli like viktig som den engang var, med tanke på salgsvolum for merket.

Lager ikke billige biler

Bloomberg har sett nærmere på merkets suksess, og påpeker at den viktigste årsaken til at Porsche tjener så mye penger, er rett og slett at de kun lager dyre biler.

Det gjør ikke Mercedes og BMW, som også lager rimeligere modeller for å nå ut til flere kunder.

Kald bil kan ha en veldig enkel forklaring

Porsche var også tidlig ute med en dyr og trendy SUV. Cayenne ble en formidabel suksess for merket med en gang den gikk i produksjon i 2002, og mange analytikere har påpekt at modellen reddet merket som den gang ikke var spesielt lønnsomt. Cayenne ble en pengemaskin uten like for Porsche.

Selv om den under skallet hadde mye til felles med Volkswagen Touareg (der sparte man mange utviklingskroner!) var den kostbar, den var ettertraktet og den hadde masse dyrt ekstrautstyr.

Nå til dags selger Porsche mer SUV enn de selger sportsbil, og Macan er merkets storselger.

Macan er en storselger

Nå har bilen også fått selskap av lillebror Macan, som fortsetter suksessen. Macan er litt billigere, og står for 40 prosent av salget for merket. Men når kunden har bestemt seg for en ny Macan, er det mengder av dyrt ekstrautstyr som de fleste ser ut til å investere tungt i.

Det finnes også plenty av dyrt stæsj fra skjerf til klokker med Porsche-logo på, alle til en fin overpriset sum, som gir ytterligere penger i kassen for merket.

Her kan du lese artikkelen fra Bloomberg

Ferrari har en fantastisk profitt, men har bevisst lagt seg på en linje med lave produksjonstall (8.000 biler årlig) for å beholde eksklusiviteten. Porsche har valgt å gå motsatt vei, og bare de siste tre årene har man økt produksjonen med 47 prosent, slik at man nå er rundt en tiendedel av BMW i volum.

Med tanke på profitten man oppnår på hver enkelt bil, vil nok merket fortsette videre på den kursen man har lagt seg på. Man kan ikke krangle med suksess…

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:



Denne nybilen blir en prisbombe

Den knuser mange større og dyrere konkurrenter

Nei – dette er ikke en elbil fra Volvo

Top Gear-legende i ny alvorlig ulykke