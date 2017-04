Porsche Cayenne Lumma-Design: Her kan du imponere hyttenaboen – til halv pris

Lysten på SUV hyttenaboen garantert ikke har maken til – og som desssuten kan få alt fra babyer til bestemødre til å snu seg? Da kan dette være noe for deg.

I påsken er det alltid noen som dukker opp med en nyinnkjøpt- og flott SUV i hytteområdet.

Men du kan saktens få folk til å snu seg om du velger bruktbil også.

Vi har for eksempel funnet en Porsche Cayenne fra 2011, som garantert får naboene til å kikke litt ekstra.

Prisen er dessuten halvert siden den var ny. Nå er prislappen på 729.000 kroner, mens en fullutstyrt Cayenne fort kostet 1,4 millioner ny i 2011.

– Dette gjør brukt drømme-SUV med lommeboka

Lumma-design

Joda, men Cayenne, sier du. Det er vel ikke voldsomt utagerende og noe folk snur seg så mye etter lenger. Dagens generasjon, som kom i 2009, er jo snart klar for å bli byttet ut.

Men så er det altså ingen vanlig Cayenne vi omtaler her – noe dette bildet burde vise ganske tydelig:

Denne bilen er stylet av Lumma-Design.

Ifølge annonsen skal stylingpakken ha en prislapp på rundt 200.000 kroner, montert i Tyskland.

Verditap 1,6 millioner – og den er knapt innkjørt

Skiller seg ut

Vanlig styling inkluderer gjerne litt modifiserte spoilere her og der. Men dette verket slår på stortromma.

Frontfangeren, som har fått to ekstralys helt nederst på hver side i tillegg til LED-kjørelys, ser stor nok ut til å fange en middels stor blåhval med luftinntakene sine.

Hjulbuene er breddet, det er noen fete-, sorte felger, ekstra spoiler på bakluka og en diger bakfanger som inkluderer TRE sentrerte enderør.

Ikke noe for deg som vil kjøre mest mulig anonymt til og fra butikken, med andre ord.

Interiøret i Cayenne er klassisk Porsche. Om enn ikke det mest moderne, med et HAV av knapper, har det i alle fall samme robuste kvalitetsfølelse som et solid jernskap.

Lasse måtte bygge sin drømme-Porsche selv:

Film-historikk

Historikk er viktig på enhver bil, men det er ikke så mange som kan vise til at bilen har vært med i en film. Det kan imidlertid eieren av akkurat denne bilen.

Den var nemlig med i den første- og svært populære Børning-filmen.

Bilen har også servicehistorikken på stell. Den siste ble tatt i desember, hos Porsche Senteret Son. Da ble også EU-kontrollen unnagjort.

Klikk her for å se hele annonsen

Diesel

En del Porsche-entusiaster har fortsatt vondt for å svelge at favorittmerket deres valgte å lage en SUV. Og enda flere sliter med at den kan leveres med dieselmotor.

Men faktum er at dette har vist seg å være en svært smart strategi. Cayenne er en viktig del av suksessen til Porsche, og har vært det helt siden første generasjon kom på markedet i 2003.

Og dieselmotoren på 240 hk gir et solid fraspark, 0-100 km/t er gjort på bare 7,8 sekunder. Det er kanskje ikke sportsbil-ytelser, men til gjengeld får du et svært hyggelig forbruk, sammenlignet med mange andre store SUVer med bensinmotor. Den skal klare seg med bare 0,74 l/mil ved blandet kjøring.

SUV med minst feil og problemer: Her er de 10 beste

En vanlig Cayenne ser rent anonym ut, i forhold til Lumma Design-utgaven. Felles for dem begge er i alle fall et romslig bagasjerom på 670 liter.

Mye utstyr

Forøvrig kan nevnes at det er en solid utstyrt bil det er snakk om. Luftfjæring med nivåregulering og Porsche Active Suspension (PASM) er på plass.

Det samme er Porsche Communication Management (PCM), touchscreen med navi, bi-xenon Porsche Dynamic Light System (PDLS) med LED kjørelys, elektrisk soltak i glass, dieselvarmer, Tiptronic S 8-trinns automat, F1 girhendler på ratt, varme i ratt og seter foran og bak, Porsche OnScreen park-assist med ryggekamera, BOSE surround sound system. For å nevne noe.

Selger er dessuten åpen for innbytte. Da er det vel bare å ta kontakt – det er fortsatt noen dager igjen av påsken ...

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:

Test 2017 Audi Q5: Bedre på alt - men blir litt feil likevel

Test Citroën C4 Cactus: Det trenger ikke koste dyrt å skille seg ut

TVR: Her er bilmerket som står opp fra de døde

Her er den: Første modell fra helt nytt bilmerke