Politiets Facebook-stunt tar av

Det er like før det braker løs med påskeutfart på norske veier. Politiet og UP er som vanlig klar for å følge med på at alt går forsvarlig for seg.

LES: Slik unngår du påskekøen

Denne perioden, med tørre veier og vår i lufta, er en utsatt periode for både ulykker og råkjøring.

I Setesdal har lovens lange arm valgt en litt lettbeint inngang på det hele. På Facebook har nemlig politiet lagt ut et manipulert bilde, som viser en politimann som vinker inn et Star Trek-romskip ...

Risikerer store bøter

Slik starter Facebook-oppdateringen:

Nå er det påske att. Vi ønskjer å minne om at fartsgrensene gjeld og i påska, sjølv om ein har dårleg tid. Og like sikkert som at avisene snart varslar flåttalarm har politiet fartskontrollar i påsketrafikken. Dei som blir tekne for å bryte fartsgrensene risikerer store bøter. I verste fall mister dei førarkortet med utfallet utslitne sko. «Warp Speed» er greitt i Star Trek, ikkje langs vegen! Politiet i Setesdal

Warp Speed

Nå er det kanskje ikke alle som har et forhold til Star Trek, selv om fenomenet har eksistert som TV-serie, film, videospill og bøker siden 60-tallet. Men her er i alle fall Warp Speed et begrep. Det betyr kort og godt å kjøre raskere enn lyset! Og det er, som politiet i Setesdal helt riktig påpeker, ikke greit på norske veier ...

I en parentes innrømmer man forøvrig at Star Trek kanskje er for de spesielt interesserte og at photoshop-ferdighetene til politiet er en "tragedie".

Gikk løs på politibilen med vinkelsliper etter politijakten

Lensmannen ler

Lokalavisen Agderposten har ringt lensmannen i Setesdal for å høre hvem som står bak stuntet. Han ler og påpeker at det ikke er hans verk.

– Det er Jon Peder Vaagenes (politibetjent) som har lagt ut dette. Vi har til nå bare fått positive tilbakemeldinger, sier han til avisen.

Men det er altså en alvorlig tanke bak det hele:

– Hver påske har vi nokså nedslående resultater når vi er ute med UP. Bilistene vet vi står der, og tross i at vi gir beskjed om kontrollene, tar vi mange for råkjøring.

Politiet måtte stoppe lusekjører

Fartsgrenser – også i påsken

På kort tid fikk oppdateringen mer enn 2000 likes, 70 likes og blitt delt over 400 ganger.

De alle fleste er svært positive til det humoristiske stuntet, noe som gjenspeiles i kommentarene under bildet:

– Utrulig bra!!!!!!

– Utrolig genial posting

– Knallbra, hilsen Star Trek fan

– Dette var godkjent nerding, Politi Setesdal. Satte pris på dette.

Budskapet har åpenbart nådd ut.

Dette kan bli UPs nye supervåpen

Fjellvett som bonus

Forøvrig nøyer man seg ikke med å rette fokus på fart og trafikksikkerhet. I tillegg kommer det en ekstra oppfordring til slutt:

– Så sant de ikkje har med dykk kaptein Jean-Luc Picard, tenk dykk om to gonger før de bestemmer dykk for å «boldly go where no man has gone before». Redningsaksjoner til fjells tek tid.

Og med det ønsker de folket en god påske!

Artikkelen er først publisert på broom.no.



Har du fått med deg denne populære videoen?



Les også:



Dette blir tidenes råeste politibil

Nå kjøper vi ekstrem-biler som aldri før!

Drømmetesten Audi R8 V10 Plus: - Ganske enkelt noe av det råeste jeg har kjørt

AMG GT Roadster / AMG GT C Roadster: Det skiller 400.000 kroner