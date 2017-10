Planlegger bil som kan bli perfekt for Norge

Elbilene og de ladbare hybridene har kommer for fullt de siste årene. En rekke bilprodusenter satser tungt på elektriske kjøretøyer, mens andre har havnet litt i bakleksa.

Ford er i sistnevnte kategori. Den elektriske utgaven av deres Focus har ikke vært noen stor suksess. De har heller ikke klart å markere seg blant de ladbare hybridene.

Nå skjer det imidlertid ting. Ifølge det velinformerte bransje-tidsskriftet Automotive News planlegger Ford en skikkelig offensiv, som skal starte om to år. Her ligger det an til flere elektriske modeller, både rene elbiler og ladbare hybrider.

Ladbar SUV

Først ut skal være neste generasjon Kuga, eller Escape som den heter hjemme i USA. Dette er Fords kompakte familie-SUV og en bil som her hjemme har havnet litt i skyggen av konkurrentene de siste årene.

Planen er at dagens modell skal erstattes i 2019, og at nykommeren da også kommer som ladbar hybrid. For norske forhold er kombinasjonen SUV og ladbar hybrid svært attraktiv.

Mitsubishi Outlander har vært pioneren på dette området her hjemme, den har solgt svært bra i mange år. Hvis Ford treffer markedet med rekkevidde og pris, bør de også ha et stort potensiale her.

Dagens Ford Kuga er ingen storselger i Norge. Her er den i tøff ST Line-utgave.

Her er den ladbare stasjonsvogna som går lengst akkurat nå

Pickup på strøm

Ford skal investere 4,5 milliarder dollar i den elektriske satsingen sin de kommende årene. Til sammen er det snakk om minst 13 modeller, og de starter med SUV-ene.

Dessuten skal sportsbilen Mustang bli ladbar. Ladbar pickup er også på gang. Det kan bli en svært viktig bil, særlig hjemme i USA.

Der er pickup-markedet enormt, samtidig som kjøperne er kjent for å være jevnt over ganske konservative. Å få dem til å kjøpe ladbar hybrid kan derfor bli en krevende oppgave.

Dette var Norges dyreste pickup

Model E

En elektrisk SUV er også gang. Den skal være relativt kompakt og får ifølge ryktene navnet Model E.

Akkurat den betegnelsen ønsket Tesla å bruke på sin nylanserte Model 3, men Ford hadde allerede sikret seg rettighetene til navnet – og ville ikke gi slipp på det.

Samtidig som Ford girer opp satsingen sin, skal de fortsette med tradisjonelle, ikke-ladbare hybrider. Her har de en rekke modeller på markedet og er nest største merke på hybrid i USA, bare slått av Toyota.

