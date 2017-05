Opel øker prisen på Ampera-e

Side3 har tidligere omtalt Opel Ampera-e som en av de viktigste bilene på flere tiår. Kombinasjonen av rekkevidden til en Tesla, med prisen av en Golf, gjør at dette er bilen som virkelig kan tippe de store massene over til elbil.

Men nettopp den store interessen for bilen, er i ferd med å bli en betydelig hodepine for Opel. Godt over 4000 personer har bestilt bilen, men selskapet har ikke selv kontroll på produksjonen som gjøres i USA av Opels tidligere eier GM.

Utsatt levering



Nylig ble det kjent at ventetiden på bilen er økt fra 18 til 24 måneder - og nå har Opel sendt ut dårlige nyheter til kunder som allerede står i kø.

Imidlertid finner vi det riktig å informere om at produksjonen av din Ampera-e blir forsinket i forhold til hva som tidligere antatt. Vi kan dessverre ikke på nåværende tidspunkt bekrefte en eksakt dato for levering. Så snart den er klar, vil du selvsagt bli informert. Melding fra Opel

Ikke nok med at bilen blir forsinket, Opel melder også om prisøkning:

Veiledende utsalgspris for Opel Ampera-e modellår 2018 øker med 15.000 kroner. Din kontraktsum vil derfor bli økt med tilsvarende beløp.

Ifølge Opel vil det være «noen små forbedringer på utstyr», uten at det er klart hva disse endringene konkret vil være. Det vil også vil bli mulighet til å kjøpe til flere førerassistentpakker. Dette inkluderer blant annet 360-graders kamera.

- Vi ønsker å være transparente



Opels PR-sjef i Norge, Stein Pettersen, sier til Side3 at de ønsker å være helt transparente med kundene sine.

- De første bilene kom til Norge i går, og lanseringen går som planlagt. De fleste av de som bestilte bilene sine tidlig, får nå snart bilene. Men så har det blitt litt forskjøvet produksjon av bilene som skulle vært produsert i mai, som nå er flyttet til august. Det betyr en forskyvelse på 2-3 måneder litt avhengig av transporten fra USA.

- Vi har lenge jobbet med å få mer informasjon om produksjonen i 2018, men fordi produksjonen settes måned for måned, kan vi ikke gi noen eksakt utleveringstid til dem som har bestilt. Vi vil gjerne varsle om at det kan bli forsinkelser, og gir en mulighet for dem som har inngått kontrakt til å gå ut av den innen september hvis det skulle bli for lenge å vente. Innen den tid har man også hatt mulighet til å prøvekjøre bilen man har bestilt, og dermed gjøre seg opp en klarere mening, påpeker Pettersen.

Slik ser Ampera-e ut innvendig.

Ifølge Pettersen har en nå sagt til forhandlere at nye kontrakter som inngås, skal inngås med levering i 2019 - men at dette er «worst case»-anslag for å unngå å skuffe.

- Vi har allerede klart å øke antall biler til Norge i år med 200 biler, påpeker han.

Samtidig er nå lanseringen av bilen utsatt i nesten hele Europa, for å sørge for at Norge og tre andre land får de bilene som leveres.

Øker prisen: - Naturlig utvikling



Når det gjelder prisøkningen er det en naturlig utvikling, ifølge Opel.

- Om det ikke har vært en del av planen, er det en del av den naturlige utviklingen. Vi priset bilen basert på utstyr og konkurransen da vi lanserte, men fra 2018 blir det noen endringer i utstyret og det vil også bli mulig å få en ekstra førerassistentpakke.

Pettersen vedgår at de gjerne skulle hatt tilgang til flere biler.

- Det er litt som å ha iPhone 8 på en måte: Vi har produktet som alle vil ha, og det har ikke vært vanlig for Opel de siste åra. Men vi skal lansere seks andre modeller i år, så for forhandlerne blir dette et bra år.