Opel Ampera-e: Pris, rekkevidde, dato og plass i bagasjerom

Med en realistisk rekkevidde per lading på nesten 40 mil til en prislapp på 300.000 kroner, sies Opels Ampera-e å kunne snu elbilmarkedet opp/ned.

Og det ser ut til at norske forbrukere er enige. Opel melder om enorm pågang i Norge. PR-sjef Stein Pettersen opplyser til Side3 at mer enn 4000 nordmenn har bestilt en Ampera-e.

Mange nysgjerrige har spørsmål om plass, pris og faktisk rekkevidde for Opels Ampera-e. Her tar vi for oss detaljene det er greit å vite om:

På grunn av den høye interessen fra nordmenn, er lanseringen av Ampera-e fremskyndet i Norge.

De første bilene skal komme til Norge i slutten av mai 2017.

Opel har uttalt at alle biler som var bestilt innen 13. desember vil bli produsert i løpet av 2017. Så kan en regne med levering ikke altfor lenge etter det.

Det er verre for den som bestiller nå:



Den norske Opel-importøren opplyser at nye kunder ikke kan regne med levering før i 2019.

- Ja, vi har informert kunder og forhandlere at vi ikke kan love levering før i 2019, for de som bestiller bil nå. Det er naturligvis beklagelig både for oss og kundene, men for oss er det viktig å være helt åpne på de utfordringene vi har med å få tak i biler, sier Opel Norge-sjef Bernt G. Jessen.

Ampera-e har et lithium-ion-batteri under gulvet med en kapasitet på 60 kilowattimer.

31. januar 2017 bekreftet Opel den offisielle rekkevidden på Ampera-e: 520 kilometer. Det er 20 km mer enn antatt, men samtidig ifølge den svært optimistiske NEDC-standarden (New European Driving Cycle) vi ofte bruker i Europa.

I USA opereres det med en mer realistisk standard, den såkalt EPA-standarden. Her oppgis rekkevidden på tvillingbilen Chevrolet Bolt EV til å være 238 miles - 383 kilometer.

Det harmonerer godt med den globale rekkeviddestandarden WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Ifølge Opels beregninger vil Ampera-e ha en rekkevidde på 380 kilometer etter WLTP.

We estimated a combined WLTP range larger than 380 km, based on development tests approximated to the speed profile defined in the WLTP driving cycle (shortened test procedure).

The WLTP driving cycle is based on real driving profiles and is therefore closer to real life than the legally binding New European Driving Cycle (NEDC). However, the range in your everyday use will vary. In practice, factors such as road characteristics, weather conditions, driving style or additional load influence the range.