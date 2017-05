Offisiell: Skoda Karoq kan bli en av Norges mest solgte biler

Nettopp avduket i Stockholm: Her er Skodas nye SUV. Se bildeserie:

Karoq får også digitale instrumenter – og et nytt infotainmentsystem.

Nå som bilen er avduket, får vi bekreftet mye av det vi hadde ventet på forhånd. Dette er typisk for Skoda om dagen: Skarpe linjer, LED-lys foran og bak, den kjente grillen og tydelig slektskap til både Kodiaq og resten av modellutvalget fra den tsjekkiske bilprodusenten.

Karoq blir en mer kompakt og lavere priset modell. Det betyr at det er potensiale for enda høyere salgstall.

Karoq går inn i markedet for kompakte SUV-er og crossovere. Den er 4,4 meter lang, 1,8 meter bred og 1,6 meter høy. Akselavstand på 2,6 meter skal bidra til god komfort.

Skoda har ikke valgt å gå for coupeaktig taklinje på Karoq. Her er det praktiske hensyn som gjelder, så får design være design. Ikke bilverdens mest sexy hekk. Men det er mye plass ...

Induksjonslading

Skoda lover at bilen skal være helt i tet i klassen når det kommer til innovative løsninger og tilkoblingsmuligheter.

Skodas nye onlinetjenester er delt inn i to kategorier: Infotainment-tjenester med navigasjon og informasjon og CareConnect-tjenester ved uhell eller ved tekniske problemer.

En rekke andre funksjoner er også tilgjengelig via Skoda Connect-appen for smarttelefoner, her kan man blant annet konfigurere og lokalisere bilen

Phone Box-løsning byr på induksjonslading og kobler automatisk smarttelefonen til bilens antenne for bedre dekning.

Nå setter de salgsrekord i Norge