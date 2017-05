Nytt batteri kan gi elbil-revolusjon

Med Tesla som en viktig katalysator, har elbilutviklingen virkelig satt fart de siste årene.

En av de største utfordringene er ladetid. I mange tilfeller går det lang tid å lade opp batteriene. Særlig hvis det er snakk om rekkevidde på 300 kilometer og mer.

Men den problemstillingen ønsker nå det Tel Aviv-baserte firmaet StoreDot å gjøre en slutt på. De har laget noe de kaller FlashBattery, som de hevder skal kunne fullades til en rekkevidde på 480 kilometer, på fem minutter.

Derfor tar det lang tid å lade en elbil

Startet med mobilbatteri

StoreDot begynte sin utvikling av batterier på mobiltelefoner. Der laget de et batteri som ble fulladet på ett til to minutter.

Nå mener de altså at de har klar teknologien som gjør at dette kan videreføres til et bilbatteri.

Da vil en kunne kutte ladetiden drastisk. For å sette det litt i perspektiv: Bilverdens kraftigste ladere, Teslas egne superladere, trenger ca to timer på å fullade et batteri.

Denne elbilen kan bli en revolusjon – eller en total fiasko

På markedet snart

StoreDot hevder at det nye batteriet er kommet langt i utviklingen, og at det kan være klart for bruk i elektriske kjøretøyer innen de neste tre årene.

Maksimal kapasitet på batteriet er enn så lenge kalkuklert til rundt 480 kilometer.

Mindre brannfarlig

Flashbattery lar seg lade på bare fem minutter takket være ny teknologi, og bruk av nanomaterialer, som i følge StoreDot ikke er brukt i batterier tidligere.

Det er altså ikke et lithium-batteri, slik mange andre bruker i elbiler.

En annen positiv konsekvens av det nye batteriet, er at det skal være mindre brannfarlig, fordi det har en høyere forbrenningstemperatur.

For en bedre forståelse av hvordan batteriene fungerer, se videoklippet lenger opp i artikkelen.

