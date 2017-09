Nye Nissan Leaf avdukes natt til onsdag 6. september

LIVEVIDEO: Nissan strømmer avdukingen direkte på YouTube. Du kan se direkteoverføringen lenger ned i artikkelen.

Nissan Leaf er blant de første og største elbilsuksessene i Norge.

Bilen med det rare utseendet har tilbudt akkurat nok rekkevidde til akkurat så lite penger at over 30.000 nordmenn har kjøpt en. Det har gjort Leaf til den klart mestselgende elbilen her til lands.

Men med en batterikapasitet på 24 og senere 30 kWt er Leaf på vei til å få flere sterke konkurrenter. Opel Ampera-e er allerede på norske veier, og Teslas folkeelbil Model 3 er på vei.

Nissan har imidlertid en stor fordel over alle sine konkurrenter, og er i posisjon til å ta store markedsandeler.

- Ryktene har lenge sagt at nye Leaf vil få et like stort batteri som Ampera-e, men Nissan har derimot en historie på at de klarer å levere biler innen rimelig tid, sier Side3s motorekspert Magnus Blaker.

- Så mens Opel nå snakker om levering i 2019 hvis du bestiller i dag, er det håp om at du kan få en ny Leaf til våren. Om Leaf fortsetter å være hyggelig priset, har den potensial til å bli en virkelig storselger i Norge.

- Snakker vi "Tesla-killer", her?

- Det kommer an på hva du legger i begrepet. At den kan selge mer enn Model 3, er svært sannsynlig fordi prisen trolig blir betydelig lavere. Men om det er en bedre bil enn Teslas teknologi- og ytelsesbombe? Det tviler jeg mer på.

