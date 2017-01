Nye bilavgifter: Sjekk hva det betyr for deg

I høst pågikk det en beinhard politisk kamp om bilavgiftskroner, i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Til slutt ble det enighet mellom Høyre/Frp/Venstre/KrF, om "den nye bilpakken", som den ble kalt.

Her ble det ikke akkurat slik finansminister Siv Jensen hadde foreslått i utgangspunktet.

Det som står fast, er at elbiler fortsatt slipper moms (i første omgang fram til 2020), og at CO2-utslipp straffes hardere.

Hybrider kommer dårligere ut og får økte avgifter, mens store biler med stor bensinmotor får de aller største avgiftslettelsene.

Superbilen Audi R8 er den bilen som får redusert avgiftene aller mest – med 220.000 kroner.

De ladbare hybridene er også blant avgiftsvinnerne. For eksempel får Mercedes S 500e en reduksjon i avgifter på 109.633 kroner.

Halvparten vil ikke kjøpe diesel eller bensin igjen

Ikke nødvendigvis lavere pris

Men de ulike importørene har ulik praksis, med tanke på hvordan de håndterer de nye avgiftene.

Broom har fått svar fra alle de store merkene, rundt hva de tenker om prisene for 2017.

Noen lar all avgiftslette komme kundene til gode, noen reduserer prisen mindre enn avgiftene, mens andre viser til ulike forklaringer for hvorfor de ikke kan redusere prisene tilsvarende avgiftsletten.

Denne blir 50.000 kroner billigere

Audi

Hovedtrekkene i de nye bilavgiftene CO2-komponenten: Øvre innslagspunkt for fradrag reduseres fra 85 til 75 gram. Vektkomponenten: Laveste innslagspunkt heves fra 200 kg til 350 kg (er 150 kg i 2016) Alle satser reduseres med 2,5 % Ikke-ladbare hybrider: Vektfradraget reduseres fra 10 % til 5 %. Varebiler: Andelen varebilene betaler av personbilsatsene av vektkomponenten settes ned fra 21 % til 20 %.

Audi, som altså har akkurat den modellen som får den aller største avgiftsreduksjonen, er blant de som ikke nødvendigvis gir tilsvarende reduksjon i pris.

Likevel er de nye avgiftene en medvirkende årsak til å senke prisen på flere av de mest populære modellene.

– Generelt ser vi mange eksempler på nedgang i pris, påvirket av de nye avgiftene. Men forhold som inflasjonsjustering av priser fra fabrikk ved nyttår, påvirker også kundeprisene i 2017. Det bidrar til at det ikke alltid er en direkte sammenheng mellom nye avgifter og priser, sier informasjonssjef hos Audi Norge, Øyvind Rognlien Skovli.

Audi R8 går fra å koste 2.526.000 kroner i 2016 - til å koste 2.307.300 kroner nå. Så her er hele avgiftsletten kommet kunden til gode.

Den ladbare SUVen Q7 kostet i 2016 fra 882.400 kroner, mens den i år vil starte på 852.500 kroner.

Her har avgiftsletten vært på drøyt 50.000 kroner. Det betyr at ikke hele dette beløpet gjenspeiles i prisreduksjonen på 30.000 kroner.

Nå bør du tenke deg godt om før du kjøper nybil

BMW og Volvo: Kutter prisene

BMW og Volvo er to av merkene som tar et helt klart standpunkt: Avgiftskuttene skal komme kundene til hundre prosent til gode, gjennom at prisene reduseres (eller økes) tilsvarende.

– Hos oss vil avgiftsendringene justere prisene på bilene våre tilsvarende, sier informasjonsdirektør i Volvo Car Norway, Rune Gutteberg Hansen.

Det betyr en solid prisrekduksjon på blant annet den ladbare SUV-en XC90 T8 (407 hk). Den kostet 971.000 kroner i 2016 – og blir opptil 98.675 kroner billigere i år, avhengig av utstyrsnivå.

BMW: Avgiftsreduksjon = prisreduksjon

Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, forteller at prisene for 2017 kommer neste uke. Han understreker at avgiftsreduksjon skal bety prisreduksjon på alle modeller med lavere avgifter.

– Siden det ofte skjer svært mye rundt avgifter i desember, så har vi hatt et klart mål om å knytte prisdifferansen fra desember 2016 til januar 2017 til avgiftsendringene, ene og alene.

Helt ny - og har blitt 100.000 kroner billigere

5-serie blir billigere

Om ikke lenge lanserer BMW sin nye familiebil, 5-serie. Den kommer gunstig ut med nye avgifter. I første omgang kommer det fem ulike motoralternativer, og samtlige av disse blir billigere.

Ikke overraskende er det de motorsterke alternativene som får størst lette: 530i, 530d og 540i (alle med xDrive), blir henholdsvis 39.700, 51.100 og 78.100 kroner billigere.

Se tabell under:

Men det er altså ikke alle som velger å være like kategoriske. Mange modeller synker mindre i pris enn det avgiftene skulle tilsi.

Det kan skyldes flere faktorer. Alt fra valutakurser, føringer fra produsenten, inflasjonsjustering eller endringer i utstyr kan gi ulike utslag.

Brukt SUV: Dette er et smart kjøp!

Mercedes med noen forbehold

Mercedes sier at de i stor grad la avgiftsendringene gjenspeiles i prisen ut til kunden. Men tar noen forbehold.

– Prisendringen som nå foreligger er basert på inflasjon, valutasituasjonen og kostpris fra fabrikk. Det vil variere litt per modell, men ligger i intervallet 2,5-3,5 prosent. Utover denne normaljusteringen blir avgiftsendringene direkte overført, sier vikarierende PR-ansvarlig hos Mercedes-Benz Norge, Audun Hermansen.

Han viser til at den populære ladbare SUV-en GLC 350e får en nedgang i pris på 16.500 kroner, mens den mer ekstreme C-klasse 43 AMG 4Matic blir 56.000 kroner billigere.

Dette tilsvarer imidlertid ikke mer enn rundt halvparten av avgiftsreduksjonen på GLC 350e (får 35.000 kroner i avgiftslette i 2017). C 43 AMG 4Matic går ned 87.522 kroner i avgifter i 2017, så her er det 31.522 avgiftslette-kroner som blir "borte" på veien til kunden.

Miljøverstinger går mest ned i pris

Hybrider kommer dårlig ut

Toyota og Lexus er ikke de som kommer best ut av den nye bilpakken, rett og slett fordi begge merkene er store på hybrid-modeller. Disse kommer som nevnt ikke like godt ut av det nye avgiftssystemet, som i det opprinnelige forslaget.

Informasjonssjef i Toyota og Lexus, Espen Olsen, sier at prisene på deres modeller i stor grad vil reflektere avgiftsendringene fullt ut.

Men det er noen unntak. Bestselgeren Toyota RAV4 hybrid med 4x4 får økt avgfitene med 13.493 kroner. Her økes imidlertid prisen kun med 6.500 kroner, til 431.000 kroner.

– Enkelte konkurrenter får lavere avgifter, og vi velger å absorbere noe av avgiftsøkningen, sier Olsen.

Toyotas nye kompakt-SUV, C-HR, øker med 4.500 kroner i 2017. Det er mer enn avgiftene øker.

– Det skyldes at vi allerede hadde regnet inn en avgfitsreduksjon i lanseringsprisene, og dette endret seg kraftig i negativ retning etter budsjettforhandlingene, forklarer Olsen videre.

Lexus-SUVen NX 300h får økte avgifter med 18.622 kroner, men her holdes prisene uendret på 518.000 kroner av konkurransehensyn.

Vi tok med Volvos toppmodell på fjelltur

Norges mest solgte

Volkswagen har både den mest solgte modellen i Norge, nemlig Golf, og er også det mest solgte merket. De kan imidlertid ikke love at avgiftslettelsene kommer kunden til gode.

– Primært forsøker vi å la avgiftsfordelene tilfalle kunden i den grad det er mulig. Men enkelte prisjusteringer fra fabrikk eller økte fraktkostnader er eksempler på justeringer som kan tas med ved nye priser fra årsskiftet, sier kommunikasjonssjef i VW, Anita Svanes.

Passat TDI med 240 hk går ned 13.000 kroner i pris, omtrent tilsvarende avgiftsreduksjonen.

Passat TDI med 150 hk går ned 6.000 kroner i pris, også det tilsvarende avgfitsreduksjonen.

Skoda, Mazda og Ford

– Vi kan ikke gå i detalj rundt vår prisstrategi, men i all hovedsak vil våre prisendringer for 2017 speile avgiftsendringene relativt godt. Samtidig ønsker vi å kunne opprettholde logiske prissteg for utstyrsnivå og motorer ut mot våre kunder, hvilket betyr at vi gjør individuelle justeringer på forskjellige modeller, sier produkt- og PR-Manager i Mazda Motor Norge, Petter Chr. Grüner Brinch.

Informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, Anne Sønsteby, forteller at deres priser vurderes fortløpende i forhold til konkurransesituasjonen og lønnsomhet.

Skodas PR og kommunikasjonssjef, Jan Erik Haugen, uttaler seg slik om deres priser for 2017:

– Prisendringer ved årsskiftet har ofte sammenheng med prisøkninger fra fabrikken, endrede gebyrer fra offentlig myndighet (batterigebyr ol.), men også endringer i standardutstyr kan forekomme. Dette kan komme i tillegg til avgiftsendringer på engangsavgiften.

Denne biltypen av nesten firedoblet salget på fire år

Priskutt på sportsbil

Nissan lover også at de i stor grad vil la avgiftsletten komme kunden til gode. Her er noen eksempel:

* Sportsbilen 370Z Nismo, som har fått redusert prisen fra 920.300 til 863.800 – en prisnedgang på kr 56.500 kroner.

* Den mer folkelige kompakt-SUVen Nissan Qashqai 1,5 dCi Acenta går ned fra 288.900 kroner til kr 284.900 kroner – en prisnedgang på kr 4.000 kroner.

Men Nissan får også noen modeller som stiger i pris, takket være de nye avgifter. Nissan Navara Double Cab 2,3 dCi N-Connecta aut. (varebil klasse 2) for eksempel.

Avgiften på bilen økte med 12.440 kroner. Prisendringen til kunde endret seg fra kr 418.348 til kr 430.678 kroner. Altså, en prisjustering på kr 12.330.

– Men her ligger vi pent under våre konkurrenter, som også har opplevd til dels vesentlig avgiftsøkning for sine pickup-modeller, sier informasjonssjef hos Nissan Norge, Knut Arne Marcussen.

Bilen er stor – verditapet enda større!

Sportsbilen Nissan 370S Nismo, med 350 hk, får en prisreduksjon på 56.500 kroner i 2017.

– Helt vanlig med justering

Forlagsredaktør Per-Morten Merg i Bilforlaget AS er ikke overrasket over at det er ulik praksis rundt prissettingen av biler.

– Det hadde blitt justeringer av priser, uansett hva som skjedde med avgiftene. Men nå er etterspørselen etter ladbare hybrider så stor, at det kan være mulig å hente litt mer margin på disse. For de som ikke har ladbare modeller, og det er jo mange merker, er det verre. Situasjonen nå, tilsier at det ikke er like lett å hente ut ekstra marginer på disse, sier han.

Mer gunstig med import

Merg følger bransjen tett, og tror mange vil få en utfordring i å opprettholde volumene de hadde i fjor. 2016 var det beste året for nybilsalg siden jappe-tiden i 1985-86.

– Men når importøren velger å ikke redusere prisene tilsvarende avgiftene, blir det vel mer gunstig å importere selv?

– Det kan det bli. Nå har jo import av biler vært litt mindre gunstig en stund, fordi kronen har svekket seg. Men hvis prisnedgangen ikke reflekterer avgiftsnedgangen, da kan det likevel være mer gunstig å importere, sier Merg.

Bilnorge har laget en ypperlig kalkulator hvor du kan sjekke nøyaktig hvor mye hver eneste bil går opp- eller ned i avgifter. Her kan du sjekke opp mot prislistene hvorvidt dette gjenspeiles i prisene.

Hva synes du om avgiftsendringene som har skjedd i 2017? Diskuter gjerne i kommentarfeltet.

