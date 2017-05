Nybil krasjer med typisk bruktbil - det er et skremmende syn

Kollisjonssikkerheten i nye biler har blitt vesentlig bedre de siste årene. Bilene i seg selv tåler mer og ikke minst: De beskytter passasjerene sine bedre. I tillegg har det kommet svært mye sikkerhetsutstyr som gjør det tryggere, når ulykken først er ute.

Men slik har det ikke alltid vært. Utviklingen skjøt fart rundt år 2000, før det var det svært ulikt fokus på kollisjonssikkerhet blant verdens bilprodusenter.

Typisk første-bil

Det betyr igjen at en godt voksen bruktbil kan være mye farligere å kollidere med, enn en nybil.

Det får vi et svært godt eksempel på i videoen over. Krasjtestinstituttet i Australia og New Zealand (ANCAP) bestemte seg for å sjekke hvordan det går når en helt ny Toyota Corolla møter samme modell fra 1997, i test.

Sistnevnte er hva vi kan kalle en typisk bruktbil. I Norge finnes det fortsatt svært mange biler fra denne tiden på veiene. De er godt brukt, rimelige å kjøpe – og dermed også en typisk førstebil for ungdommer, eventuelt bil nummer to for familier.

Men du bør helst unngå å krasje i en slik bil, se selv i videoen nedenfor:

Ny elbil skuffet i krasjtest

Har blitt fasiten

Det store gjennombruddet på sikkerhetsfronten kom altså rundt år 2000. I vår del av verden har det en direkte sammenheng med at det europeiske krasjtest-instituttet Euro NCAP ble grunnlagt i 1997. Målsetningen var å sette fokus på kollisjonssikkerheten i nye biler – og gjennom offentliggjøringen av disse testene tvinge bilprodusentene til å gjøre bilene sikrere.

Det har de så absolutt lyktes med. Euro NCAP har forlengst blitt fasiten på kollisjonstester i vår del av verden. Full score og fem stjerner er viktig for bilprodusentene som ofte bruker dette i sin markesføring. I motsatt ende: Dårlig score hos Euro NCAP er noe som fort skaper mye negativ PR.

Krasjtesten gikk så dårlig at de måtte stoppe produksjonen

78.000 liv er spart

Hele 1.800 biler har bokstavelig talt møtt veggen hos krasjtest-instituttet siden starten. De har en samlet verdi på rundt 1,5 milliarder kroner.

Euro NCAPs egne beregninger viser at minst 78.000 liv er blitt spart, siden de startet testene sine.

De første testene de gjorde, viste at en rekke personbiler hadde store mangler i sikkerhetskonstruksjonene. Men her skjedde det raskt en holdningsendring hos bilprodusentene. De studerte Euro NCAPs tester, mange bruker dem også aktivt under utviklingen av nye biler.

