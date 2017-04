Ny video viser Tesla Model 3 på veien

Dette stillbildet fra spionvideoen av "slippkandidaten" av Tesla Model 3 viser at hengslingen av bakluka på sedanen er tilsvarende slik den ble vist fram - og kritisert for - etter avdukingen i 2016. Det blir derfor spennende å finne ut hva Elon Musk mener når han sier at Tesla har "fikset" problemet.