Dieselbilens død Ny undersøkelse: Spår at dieselmotorens tid er over

Hvem leder utviklingen? Hvor går egentlig veien for hva slags motorer bilindustrien vil satse på framover? Er det elbil som gjelder? Er hydrogen et blindspor? Og hvor lenge vil forbrenningsmotoren være med oss?

Dette er sentrale spørsmål som ble belyst i KPMGs 18. årlige «Global Automotive Executive Survey». KPMG er ett av verdens største kompetansehus, og har over 162.000 ansatte i over 150 land.

Den store studien innebærer å stille 953 sjefer og ledere fra 42 land spørsmål og påstander om fremtidens bilindustri.

Av disse 953 var 20 prosent fra bilfabrikanter, 30 prosent fra leverandører til bilindustrien, 18 prosent fra teknologiselskaper og 11 prosent fra forhandlere, for å nevne noen.

Fram mot 2025 blir følgende punkter ansett som de mest viktige av de 953 lederne fra bilindustrien.

Batteri-elektriske biler (i 2016 var de på tredjeplass, og i 2015 på niendeplass. Connectivity (å være tilkoblet) og digitalisering (ned fra førsteplass i 2016) Hydrogen-elektriske biler Hybrid-elektriske biler (ned fra andreplass i 2016) Å øke markedsandelen i voksende markeder

Dieselmotoren er død

På spørsmålet om biler med forbrenningsmotor vil være viktigere enn elbiler en god stund framover, var 28 prosent fullstendig enig i den påstanden, mens 48 prosent var delvis enig. Kun 2 prosent var helt uenig, noe som viser at lederne i bilindustrien fortsatt tror på at forbrenningsmotoren vil være med oss en god stund til.

Men dette gjelder hovedsakelig bensinmotoren. Dieselmotoren levnes lite fremtidshåp. Til påstanden «Dieselmotoren er død», svarte 19 prosent at de var fullstendig enig, mens 34 prosent var delvis enig. Det gjør at til sammen 53 prosent av lederne i bilindustrien tror dieselmotoren er død. Kun 7 prosent svarte at de var helt uenig i påstanden. En hovedårsak til at dieselen regnes som døende er at den ikke lenger er sosialt akseptabel, ifølge lederne.

Det hjelper heller ikke med nyheter om dieselforbud i mange byer. Paris, Athen, Mexico City og Madrid kunngjorde i starten av desember at de har som mål å ikke ha noen dieseldrevne biler eller varebiler i sine gater innen 2025.