Ny svindel: Denne e-posten bør du slette

Shell og St1 opplever et nytt svindelforsøk, nå via nettsiden «shellkortet.com» som de selv ikke står bak.

Tidligere denne uken gikk selskapet St1, som drifter Shells bensinstasjoner i Norge, ut med en advarsel: En rekke personer hadde mottatt en e-post som ga seg ut for å være fra Shell.

Her blir du gratulert med at du har vunnet et gavekort hos Shell, på gratis drivstoff i seks måneder. Det eneste du trenger å gjøre er å trykke på en lenke, for å "hente ditt gavekort".

– Denne e-posten er ikke sendt ut av Shell, og vi anbefaler å slette den. Dersom du har klikket på lenken og avslørt dine kortdetaljer, ta kontakt med banken din, var budskapet fra St1.

Slette mailene og ikke klikke

Nå opplever de flere svindelforsøk og advarer igjen:

– Vi har nå blitt gjort oppmerksom på en ny variant, hvor mottakerne blir bedt om å klikke seg inn på shellkortet.com – en side vi ikke står bak, forteller Susanne Isnes som er markeds-og kommunikasjonsmedarbeider i St1 Norge.

På nettadressen blir den besøkende bedt om å svare på en rekke spørsmål som hvilke typer kjøretøy han eller hun har og om vedkommende ønsker å bli med i et lojalitetsprogram. Til slutt kommer det opp en knapp med «INNLØSE DITT GAVEKORT NÅ».

– Den besøkende blir da sendt til et nytt domene. Vi anbefaler alle å slette mailene og ikke klikke på lenkene, sier Susanne Isnes.

Identitetstyveri

Det er forresten ikke første gang bilister har blitt forsøkt svindlet på denne måten. I fjor ble både Tesla og Mercedes misbrukt i fiktive konkurranser, der hovedpremien var å vinne helt nye biler. Det var ikke tilfelle, og begge "konkurransene" ble stengt etter relativt kort tid.

Falske konkurranser på Facebook er slett ikke noe nytt. I beste fall blir brukerne bare lurt, i verste fall kan det handle om identitetstyverier. Man risikerer også å bli bombardert med reklame og meldinger i etterkant. På engelsk kalles fenomenet "likes farming".

